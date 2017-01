Etappezeges Peterhansel en Brabec in Dakar Rally

Voor Peterhansel is het zijn tweede overwinning tijdens deze editie van de woestijnrally. De rijder van Peugeot was in de proef over 140 kilometer tussen La Paz en Uyuni in Bolivia 48 seconden rapper dan zijn landgenoot Sébastien Loeb (Peugeot).

De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers (Toyota) zette de derde tijd neer; hij gaf 3.33 minuten toe op de dagwinnaar.

Peterhansel, al twaalf keer eindwinnaar, verstevigde zijn koppositie in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op meervoudig rally-wereldkampioen Loeb bedraagt 1.57 minuten.

Motoren

Brabec boekte bij de motoren zijn eerste zege. Hij finishte 1.44 minuut eerder dan de Portugees Paulo Gonçalves (Honda) en was 4.43 sneller dan Sam Sunderland (KTM).

Die Engelsman deed echter wel goede zaken voor het algemeen klassement. Hij verstevigde zijn leidende positie door uit te lopen op zijn eerste belager Pablo Quintanilla (Husqvarna). De Chileen verloor bijna zes minuten op Sunderland en heeft nu meer dan een kwartier achterstand.

Zware regenval in Bolivia teistert de Dakar Rally. De vijfde etappe van vrijdag moest worden ingekort en de zesde etappe op zaterdag werd wegens de onbegaanbare wegen in het Andesgebergte helemaal geschrapt.

Ook de zevende etappe werd aangepast en was daardoor flink korter dan de aanvankelijke route. Er bleef ongeveer 160 kilometer over waarin de stopwatch liep.