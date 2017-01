Olympisch medaillewinnares Van Emden (30) stopt met judo

"Eigenlijk was het geen hele moeilijke beslissing, maar ik heb mezelf de tijd gegeven om van gedachten te veranderen", zegt Van Emden, die na de Spelen geen wedstrijd meer judode, maandag op haar eigen website.

"Ik heb 'gewoon' mijn gevoel gevolgd en mijn gevoel zegt al een tijdje dat de cirkel rond is nu mijn olympische droom werkelijkheid is geworden."

Van Emden debuteerde in 2010 op een WK. In 2011 en 2013 pakte ze in de categorie tot 63 kilogram brons bij de wereldkampioenschappen. Op EK's eindigde ze drie keer op het podium; zilver in 2011 en brons in 2014 en 2016. Bovendien won ze 29 medailles op de World Tour.

"Bijna 23 jaar heb ik mijn leven in het teken gezet van topprestaties op de judomat. Ik ben trots als ik terugkijk op mijn judocarrière. Het is een ontzettend mooie reis geweest. Een reis waar ik, zeker de laatste vier jaar, volop van genoten heb."

Laborant

Van Emden, die al enige tijd werkt als radiologisch laborant in het Haaglanden Medisch Centrum, is niet bang voor het beruchte zwarte gat na haar topsportloopbaan.

"Ik heb mijn werk in het ziekenhuis, waar ik nu meer uren kan gaan maken en ik blijf sowieso betrokken in de topsport als voorzitter van de JBN (Judo Bond Nederland, red.) Atletencommissie."

"Topsport heeft mijn leven verrijkt. Maar er is meer in het leven dan judo, bovendien heb ik onlangs de pensioengerechtigde leeftijd van 30 jaar bereikt", schrijft Van Emden met een knipoog. "Het is mooi geweest. Een mooier einde van mijn judocarrière had ik me niet kunnen wensen."

Reserve

De geboren Haagse zorgde in Rio de Janeiro voor de enige Nederlandse judomedaille. Ze mocht in Brazilië eindelijk debuteren op de Spelen, na teleurstellingen in 2008 en 2012.

Voor de Spelen van Londen in 2012 behoorde Van Emden ook al tot de mondiale top, maar toen kreeg Elisabeth Willeboordse de voorkeur van de judobond en ook in 2008 was Van Emden reserve.

In Rio verloor ze in de kwartfinales van de Française Clarisse Agbegnenou, maar via de herkansingen knokte ze zich nog naar de strijd om het brons. Daarin won Van Emden van de Braziliaanse Mariana Silva.

"Ik heb hier acht jaar voor gewerkt. Dat is nu beloond", zei Van Emden in augustus met de bronzen medaille om haar nek. "Dit was het enige wat ik wilde en ik wist dat het nu of nooit was."