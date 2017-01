Nationale titels veldrijden voor Van der Poel en Vos

Van der Poel raakte eind vorige maand geblesseerd aan zijn nek bij een nare val tijdens de Azencross in Loenhout. Het NK was zijn eerste wedstrijd sinds die crash.

Van der Poel nam zondag samen met Corné van Kessel al snel afstand van de rest van het veld. Nog voor de cross halverwege was, moest ook Van Kessel de topfavoriet laten gaan.

"Ik heb het de eerste twee ronden even afgewacht en had uiteindelijk aan één versnelling genoeg om het verschil te maken'', keek Van der Poel bij Ziggo Sport terug op de voorspelbare cross.

"Er waren niet veel plekken om echt af te zien. Het was meer rijden van bocht naar bocht."

Gemak

Ondanks het ogenschijnlijke gemak waarmee hij naar de winst reed, wilde Van der Poel zijn zege niet bagatelliseren. "Iedereen doet er heel makkelijk over, maar je moet het wel nog even doen. Er kan van alles misgaan, al wist ik wel vanaf de eerste ronde dat het sneller kon."

Achter Van der Poel en Van Kessel reed de 20-jarige Joris Nieuwenhuis verrassend naar de derde plaats. Hij wist in de slotfase Van Kessel te achterhalen, maar die passeerde hem kort voor de finish alsnog.

Lars van der Haar, de Nederlands kampioen van 2013 en 2014, moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Wereldtitel

Over drie weken gaat Van der Poel in Luxemburg een gooi doen naar de wereldtitel, waarschijnlijk in een tweestrijd met de Belgische titelverdediger Wout van Aert. "Daar ben ik al mee bezig, het is de belangrijkste trui. Die wil ik terug. Maar als het niet lukt heb ik in ieder geval het roodwitblauw nog."

Van Aert maakte zondag zijn favorietenrol bij het Belgisch kampioenschap waar. Hij soleerde in Oostende naar zijn tweede titel.

Van Aert reed in de eerste ronde weg van zijn concurrenten en maakte er een eenzame wedstrijd van. Kevin Pauwels was de beste van de rest en pakte zilver. Laurens Sweeck croste naar het brons.

Vos

Bij de vrouwen was Vos zondagmiddag veruit de sterkste. Het is de zesde nationale titel voor de 29-jarige Brabantse, die tussen 2011 en 2015 telkens de beste was.

Lucinda Brand reed in Sint-Michielsgestel naar de tweede plaats, vlak voor Sophie de Boer. Wereldkampioen en titelverdedigster Talitha de Jong finishte als vijfde, vlak na Maud Kaptheijns.

"Dit kampioenschap, nadat ik er een tijdje tussenuit ben geweest, smaakt extra zoet", zei Vos tegen Ziggo Sport.

"Ik heb er hard voor gewerkt. Dit komt niet uit de lucht vallen. Eerst heb ik een goed wegseizoen kunnen draaien waarna ik me ben gaan voorbereiden op het crossseizoen."

Vos stond ruim een jaar aan de kant door blessures en oververmoeidheid. Ze is nu favoriet voor de wereldtitel, waar over drie weken in Luxemburg om wordt gestreden.

Vos veroverde in 2006 in Zeddam voor het eerst de regenboogtrui om tussen 2009 en 2014 het internationale veldrijden te beheersen. Met haar zeven wereldtitels is ze recordhouder.