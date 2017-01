Dimitrov schrijft sterkbezet toernooi van Brisbane op zijn naam

De toernooizege in Australië betekende de eerste eindoverwinning sinds tweeënhalf jaar voor Dimitrov, die vooral vorig seizoen een dip had.

De mondiale nummer zeventien maakte de hele week een sterke indruk, met onder meer een zege op de als eerste geplaatste Milos Raonic, die zelf verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Rafael Nadal.

In de finale tegen Nishikori had Dimitrov veelvuldig het initiatief en binnen een half uur legde hij beslag op de eerste set.

De Japanner, die meerdere malen moest worden behandeld aan een blessure, had in het tweede bedrijf nog wel een antwoord maar liet het in de beslissende set vooral in de achtste game afweten, door een 30-0 voorsprong op eigen service weg te geven.

Op 5-3 besloot Dimitrov de finale met een lovegame. Het is voor Dimitrov de vijfde toernooizege uit zijn carrière. In 2014 boekte hij voor het laatst een eindzege in het Londense Queens.