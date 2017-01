De Rooy en Koolen boeken overwinning in Dakar Rally

De Rooy, donderdag ook al winnaar van de vierde etappe, was de snelste tijdens een ingekorte proef over 219 kilometer van Tupiza naar Oruro in Bolivia.

Vanwege het slechte weer waren veel wegen van het parcours in het Andesgebergte onbegaanbaar geworden.

De Rooy verdedigt zaterdag tijdens de zesde etappe een voorsprong van ruim twee minuten op de Russische nummer twee Eduard Nikolajev.

"Het is eigenlijk perfect gegaan'', blikte de Nederlandse winnaar tevreden terug aan de finish. "Het was best lastig navigeren, maar we hebben volgens mij geen fout gemaakt.''

De Rooy, die in 2012 de Dakar Rally voor het eerst won, verloor woensdag nog veel tijd toen hij met problemen met het bandensysteem van zijn truck worstelde.

Ook bij de quads was er vrijdag Nederlands succes. Kees Koolen won de etappe met ruime voorsprong. Voor de Brabander was het zijn eerste zege in de Dakar Rally.

Hij finishte na drie uur, één minuut en 28 seconden en bleef de Argentijn Gustavo Gallego (tweede) en Simon Vitse uit Frankrijk (derde) voor.

Sunderland

Bij de motoren ging de overwinning naar de Brit Sam Sunderland. Hij was ruim zeven minuten sneller dan de Fransman Adrien van Beveren. De Spanjaard Juan Pedrero eindigde als derde op ruim negen minuten.

Pedrero's landgenoot Joan Barreda beleefde een zware dag. Al voor de start raakte hij zijn koppositie kwijt in het algemeen klassement door een tijdstraf van een uur.

In de special raakte Barreda de weg kwijt en verloor veel tijd. Sunderland navigeerde wel foutloos door het barre landschap en nam door zijn etappezege tevens de leiding in het algemeen klassement.

Loeb

Bij de auto's boekte Sébastien Loeb zijn tweede etappezege. De Fransman revancheerde zich voor een slechte vierde rit, waarin hij maar liefst 22 minuten moest toegeven op zijn landgenoot Cyril Despres. Hij kwam na de tweede etappe ook al als eerste over de finish.

Despres finishte vrijdag ruim tien minuten later dan Loeb. Stéphane Peterhansel, ook al een Fransman, is de nieuwe leider van het algemeen klassement.

Carlos Sainz, een van de kandidaten voor de eindzege, moest vrijdag al vroeg de strijd staken nadat hij door een crash in het ravijn belandde.

De Dakar Rally eindigt op zaterdag 14 januari in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.