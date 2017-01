Broers Coronel kiezen voor veilige route en verliezen veel tijd in Dakar

De coureurs probeerden het risico op schade aan de auto zo klein mogelijk te houden.

"Het tweede gedeelte van de proef ging over een aantal zware duinen. Die route was niet verplicht, maar het nemen van een andere weg zou een tijdstraf van twaalf uur opleveren", vertelt Tom Coronel na afloop van de etappe tegen NUsport.

"Het ging zo lekker dat wij toch begonnen zijn aan die zware duinen, maar al snel vonden wij het toch te riskant worden. Wij wilden deze keer op tijd in het bivak zijn, dus wij zijn teruggereden en hebben de andere route gepakt. Voor ons is er nu maar één prioriteit en dat is finishen."

Het uitrijden is het doel van de broers, waardoor de tijd tijdens de rally veel minder van belang is geworden. "Tijdens de etappe hebben wij vooral veel plezier gehad. Wij reden achter elkaar en af en toe stopten wij om te vragen hoe het ging. Het was super."

Koppeling

Door een ander weg te nemen is de kans op een goede klassering in het klassement verkeken. Gisteren verloren de broers ook veel tijd, nadat Tom al vroeg in de etappe te maken kreeg met koppelingsproblemen.

"Mijn koppeling begon te slippen, waardoor ik in de bergen niet meer omhoog kwam. Tim is tot 3.500 meter hoogte in de bergen bij mij gebleven, maar toen trok het kleine motortje het niet meer vanwege het gebrek aan zuurstof. Een Landrover heeft mij uiteindelijk naar de top gebracht."

"In het tweede deel van de Special Stage heeft de snelle serviceassistentie Boucou mij bijna vierhonderd kilometer moeten slepen. Het was even improviseren omdat de trucks het eerste deel een andere route reden, dus we moesten zelf bij de start van het tweede gedeelte zien te komen, maar we hebben het gered."

De Dakar Rally gaat vrijdag verder met een etappe over 692 kilometer van Tupiza naar Oruro in Bolivia.