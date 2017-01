Van den Goorbergh en titelverdediger Price geven op in Dakar Rally

Van den Goorbergh heeft te veel last van zijn crash woensdag in de derde proef. De 47-jarige Nederlander vloog toen over de kop en was vervolgens enige tijd buiten bewustzijn.

Na de finish woensdag in het Argentijnse San Salvador de Jujuy zei Van den Goorbergh al dat het twijfelachtig was of hij door zou gaan.

"Mijn motor heeft best wel wat schade opgelopen. Ik ben nog helemaal duizelig en kan niet eens blijven staan. Ik weet wanneer het niet goed meer gaat. En dat is nu dus", zei Van den Goorbergh, die donderdag nog wel van start ging, maar al snel stopte.

Iets later in de eteappe stapte ook Price af. De titelverdediger uit Australië kwam hard ten val moest direct medisch behandeld worden.

521 kilometer

Vorig jaar won Van den Goorbergh het zogenoemde kistklassement voor deelnemers zonder enige teamondersteuning.

De Dakar Rally gaat donderdag verder met een etappe over 521 kilometer van San Salvador De Jujuy naar Tupiza.