Trucker De Rooy wint vierde etappe van Dakar Rally

De Rooy, die woensdag nog kampte met een probleem met zijn bandensysteem, reed in de duinen lange tijd in het spoor van Ayrat Mardeev.

In de slotfase sloeg de Eindhovenaar toe en finishte hij exact een halve minuut eerder dan de Rus in Tupiza in Bolivia.

Anton Shibalov eindigde als derde op 3 minuten en 7 seconden. Dmitri Sotnikov, ook een Rus, noteerde de vierde tijd en is nu leider in het algemeen klassement.

De Rooy won, behalve in 2016, ook in 2012 de Dakar Rally bij de trucks.

Motoren

Motorcoureurs Jurgen van den Goorbergh en Toby Price moesten voortijdig de strijd staken.

Van den Goorbergh had te veel last van zijn crash woensdag in de derde proef. De 47-jarige Nederlander vloog toen over de kop en was vervolgens enige tijd buiten bewustzijn.

Na de finish woensdag in het Argentijnse San Salvador de Jujuy zei Van den Goorbergh al dat het twijfelachtig was of hij door zou gaan.

"Mijn motor heeft best wel wat schade opgelopen. Ik ben nog helemaal duizelig en kan niet eens blijven staan. Ik weet wanneer het niet goed meer gaat. En dat is nu dus", zei Van den Goorbergh, die donderdag nog wel van start ging, maar al snel stopte.

Iets later in de etappe stapte ook Price af. De titelverdediger uit Australië kwam hard ten val en moest direct medisch behandeld worden. In het ziekenhuis bleek hij zijn linkerdijbeen te hebben gebroken.

Walkner (KTM) had 4 uur, 57 minuten en 22 seconden nodig voor zijn etappezege. De Spanjaard Joan Barreda (Honda) eindigde op ruim 2 minuten achterstand als tweede, voor de Fransman Michael Metge (3 minuten en 18 seconden van de winnaar).

Vorig jaar won Van den Goorbergh het zogenoemde kistklassement voor deelnemers zonder enige teamondersteuning.

Auto's

Cyril Despres heeft bij de auto's de leiding genomen. De Fransman was donderdag in de vierde etappe de snelste. Zijn landgenoot Sébastien Loeb kwam ruim 22 minuten later over de finish en raakte zijn koppositie aan Despres kwijt.

Mikko Hirvonen uit Finland eindigde als tweede (op 10.51 van Despres) en de Spanjaard Nani Roma werd derde op 12.51 van de Fransman.

Erik van Loon was op de achtste plaats de beste Nederlander. Met zijn Toyota finishte hij ruim 27 minuten later dan Despres.

De Dakar Rally gaat vrijdag verder met een etappe over 62 kilometer van Tupiza naar Oruro.