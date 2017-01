Van Gerwen verkozen tot darter van het jaar, Van de Pas grootste talent

De prijs voor de 27-jarige Van Gerwen komt niet als een verrassing. Maandag kroonde hij zich tot wereldkampioen door in de finale in Londen Gary Anderson met 7-3 te verslaan. Ook in de maanden voor het WK stond er geen maat op de Brabander, die in liefst 25 toernooien won.

Zowel de fans als zijn collegadarters kozen woensdag in The Dorchester in Londen voor Van Gerwen, die donderdag terugvliegt naar Nederland en gehuldigd zal worden in zijn woonplaats Vlijmen.

De Brabander werd ook geëerd als beste darter van de ProTour in 2016.

Van de Pas

Van de Pas kreeg met de award voor het grootste talent ook de bekroning van een goed jaar. De 23-jarige Brabander schaarde hij zich in 2016 bij de beste zestien spelers van de wereld.

Op het WK kwam Van de Pas tot de derde ronde en daarin werd hij uitgeschakeld door Anderson, die in 2015 en 2016 de wereldtitel pakte.

De 44-jarige Oostenrijker Mensur Suljovic werd onderscheiden als de 'Most Improved Player' van het het jaar.