Badr Hari wil nieuw gevecht tegen Verhoeven in mei of juni

"De rematch zal er komen en ik wil het zo snel mogelijk. Mei of juni zal een goed moment zijn", zegt de 32-jarige Hari woensdag in een interview met de Amerikaanse website Bloody Elbow.

Vorige maand stonden Verhoeven en Hari in het Duitse Oberhausen voor het eerst tegenover elkaar in het 'kickboksgevecht van de eeuw'. De 27-jarige Verhoeven kwam toen als winnaar uit de strijd, nadat Hari in de tweede ronde moest opgeven vanwege een spierscheuring in zijn onderarm.

Inmiddels is Hari bijna hersteld van de blessure. "Ik heb nog pijn in mijn arm, maar het gaat met de dag beter en probeer zo snel mogelijk fit te worden. Ik kan niet wachten om weer te beginnen met trainen."

Zuur

Hoewel Hari niet als winnaar uit de strijd kwam in Oberhausen is hij vol vertrouwen voor het volgende duel. Hij weet zelfs zeker dat hij Verhoeven al in Oberhausen verslagen had als hij niet geblesseerd was geraakt.

"De score van de eerste ronde is een bevestiging van wat ik voelde tijdens het gevecht. Hij kon me niet raken en raakte gefrustreerd. Voor het gevecht wist ik al dat dat zou gaan gebeuren en nu weet iedereen het. Maar ja, dat maakt het ook zuur dat ik moest stoppen."

De opgave van Hari heeft er dan ook niet voor gezorgd dat hij is gaan twijfelen aan zichzelf. "Wees eerlijk. Heb je gezien dat ik me zorgen maakte of in de problemen kwam? Zoals ik al zei in de ring, Verhoeven is een man geworden, maar dat is niet genoeg om mij te verslaan. Hij is nog altijd niet van mijn niveau."

Celstraf

Overigens is het nog niet zeker of een nieuwe confrontatie tussen Hari en Verhoeven kan doorgaan in het voorjaar.

Hari wacht namelijk mogelijk een celstraf vanwege ernstige mishandeling van de inmiddels vermoorde zakenman Koen Everink tijdens het dancefeest Sensation White in de Arena in 2013. De Hoge Raad doet op 7 februari uitspraak.