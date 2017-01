Van den Hurk doet met Oranje mee aan World Baseball Classic

Na Andrelton Simmons, Jonathan Schoop en Xander Bogaerts is Van den Hurk de vierde speler die in de Major League speelt of gespeeld heeft die met Nederland meedoet aan het toernooi in Zuid-Korea.

Van den Hurk speelt nu zelf sinds vier seizoenen in Azië. Eerst kwam de honkballer uit voor het Zuid-Koreaanse Samsung Lions, en de laatste twee jaar is de Nederlander actief voor het Japanse Softbank Hawks.

In de Major League Baseball speelde Van den Hurk, verspreid over zes seizoenen, voor Florida Marlins, Baltimore Orioles en Pittsburgh Pirates.

Nederland, dat onder leiding staat van bondscoach Hensley Meulens, doet aan de World Baseball Classic mee als 'Team Kingdom of the Netherlands'. Bij de editie van 2013 bereikte het team de halve finales. In 2011 won Oranje het WK in Panama door Cuba in de finale met 2-1 te verslaan.

"Bij de beste vier komen is zeker ons doel en ik denk dat we vergeleken met 2013 een stapje verder moeten kunnen komen'', aldus Van den Hurk in een interview met Honkbalsite.com.