Trucker Van den Brink wint tweede rit Dakar, Loeb snelste bij auto's

Van den Brink, derde in de eerste rit, nam met zijn etappewinst ook de leiding in het algemeen klassement bij de truckers.

De trucker uit Harskamp was dinsdag in zijn Renault ruim twee minuten sneller dan de Rus Dmitry Sotnikov in de rit van Resistencia naar San Miguel de Tucuman in Argentinië.

Zijn landgenoot Peter Versluis eindigde als derde. Hij klom naar de vijfde positie van de ranglijst. Gerard de Rooy eindigde als vijfde in de tweede etappe en staat vierde in het algemeen klassement.

Van den Brink beleefde een beduidend betere tweede etappe dan vorig jaar in de Dakar Rally. Hij moest toen opgeven omdat zijn truck helemaal uitbrandde.

Tot overmaat van ramp overkwam hem dat in september vorig jaar nog een keer in Slowakije. Daardoor stond zelfs even zijn deelname aan deze editie van de Dakar Rally op het spel.

Auto's

De Fransman Loeb bleef in zijn Peugeot Nasser Al-Attiyah uit Qatar (Toyota), de winnaar van de eerste rit, voor bij de auto's. Het verschil was één minuut en 23 seconden.

Carlos Sainz senior, de vader van Toro Rosso-coureur Carlos Sainz junior, werd derde. De Spaanse ploeggenoot van Loeb gaf 2.18 minuten toe.

Erik van Loon reed in zijn Toyota naar een toptienklassering. Met bijrijder Wouter Rosegaar kwam hij negen minuten en negen seconden na Loeb over de streep.

Ook in het algemeen klassement is Loeb nu de nummer één. Hij heeft een voorsprong van 28 seconden op Al-Attiyah en bijna twee minuten op Sainz. Van Loon staat ook hier negende, op ruim negenenhalve minuut achterstand.

Motoren

De Australiër Price, vorig jaar eindwinnaar, was de snelste bij motoren. De Oostenrijker Matthias Walkner werd tweede, op drie minuten en 22 seconden achterstand en de Portugees Paulo Goncalves (op 3.51) derde.

Robert van Pelt was de beste Nederlander op de 47e plaats. Hij gaf 31.57 minuten toe op Price. Jurgen van den Goorbergh zat daar vlak achter. Hij werd 52e op 32.38 minuten.