Anderson heeft vrede met nederlaag tegen 'sensationele' Van Gerwen

"Deze wereldtitel is meer dan verdiend, Michael heeft een sensationeel jaar gehad", aldus de 46-jarige Anderson tegen Sky Sports.

De Schot was in 2015 en 2016 de beste op het WK van profbond PDC, maar hij had ondanks een gemiddelde van bijna 105 per drie pijlen geen kans tegen Van Gerwen: 7-3. De Brabander kende zo een perfect einde van een jaar waarin hij een recordaantal van 25 toernooien won.

"Als iemand me zou verslaan, dan is het Michael", zei Anderson. "Ik heb drie fantastische jaren gehad, maar Michael is een groot kampioen en de verdiende winnaar."

Geloof

De nummer twee van de wereld kon tot 2-2 in sets het hoge niveau van Van Gerwen bijbenen, maar daarna won de Nederlander vier sets op rij.

"Het ging goed tot 2-2, maar in de sets daarna rende hij bij me weg", stelde Anderson bij RTL7. "Hij bleef maar achter elkaar 180'ers en 140'ers gooien. Ik verloor nooit het geloof dat ik kon winnen, maar ik zat met mijn eerste pijl te vaak net een centimeter onder de triple 20 en dan gaat het mis."

"Maar ik kan hier prima mee leven. Als je me drie jaar geleden gezegd had dat ik drie WK-finales op rij zou halen, dan had ik daar direct voor getekend."

Pers

De Britse pers schrijft dinsdag vol bewondering over Van Gerwen. "Een formidabele, onverslaanbare combinatie van goddelijk talent en intimiderende mentale kracht'', schrijft The Guardian.

De publieke omroep BBC is vooral onder de indruk van de hoge kwaliteit van het spel van Van Gerwen. "Hij overklaste Anderson en is de beste darter op deze planeet''.

Ook The Telegraph komt superlatieven tekort om Van Gerwen te eren. "Dit was een van de meest adembenemende dartsvoorstellingen ooit. Op een avond als deze, als Van Gerwen het vakje van de triple 20 behandelt als zijn persoonlijke voodoopop, voel je je bijzonder bevoorrecht daar getuige van te zijn. Hij is een genie in zijn sport.''

De krant stelt dat Van Gerwen nog een lange weg heeft te gaan om de Engelse legende Phil Taylor, die zestien wereldtitels in bezit heeft, te evenaren in prijzen. "Maar hij kan nu al claimen dat hij de beste darter is die de sport ooit heeft aanschouwd.''

The Daily Mail noemde Van Gerwen al eens de Lionel Messi van het darts. "In deze zinderende finale zagen we weer waarom deze krant hem zo noemt. Van Gerwen was een klasse apart.''