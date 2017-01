Jimmy Butler leidt Chicago Bulls met 52 punten naar zege in NBA

De 27-jarige Butler is al de achtste speler dit NBA-seizoen die vijftig punten of meer scoort in een wedstrijd. Daarmee is een record geëvenaard, terwijl het reguliere seizoen nog niet eens op de helft is.

Eerder deze jaargang scoorden ook Klay Thompson (Golden State Warriors, 60), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings, 55), James Harden (Houston Rockets, 53), John Wall (Washington Wizards, 52), Isaiah Thomas (Boston Celtics, 52), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder, 51) en Anthony Davis (New Orleans Pelicans, 50) minimaal vijftig punten.

"Ik had niet eens door dat ik vijftig punten had gemaakt", zei Butler na afloop. "Ik wist het pas toen mijn teamgenoot Michael Carter-Williams het tegen me zei."

Cavaliers

Cleveland Cavaliers won met 90-82 van New Orleans Pelicans. LeBron James nam de regerend kampioen bij de hand met 26 punten.

De vedette van de Cavaliers maakte in de slotfase zes punten achter elkaar en blokkeerde een schot van de Pelicans, waardoor hij de 26e zege van het seizoen veiligstelde voor Cleveland.

In de Western Conference boekte Golden State Warriors zijn dertigste zege van het seizoen. Het team uit Oakland won met 127-119 van Denver Nuggets.

Klay Thompson was topschutter met 25 punten, terwijl ook Stephen Curry (22) en Kevin Durant (21) meer dan twintig punten maakten. Draymond Green noteerde een 'triple double': 15 punten, 13 assists en 10 rebounds.