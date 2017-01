Van Gerwen emotioneel na behalen tweede wereldtitel

Van Gerwen rekende in de finale in Londen met 7-3 af met titelverdediger Gary Anderson, die het toernooi ook in 2015 won. "Dit voelt geweldig. Het WK is het belangrijkste toernooi van het jaar. Hier heb ik heel hard voor gewerkt."

'Mighty Mike' won dit seizoen naast de wereldtitel ook alle anders majors, waardoor hij met afstand de beste darter van het jaar is. "Dit jaar ga ik waarschijnlijk niet meer overtreffen, daar moet ik eerlijk in zijn."

In de finale begon Van Gerwen wat stroef, maar hij richtte zich na het verlies van derde set op. Van Gerwen liep vervolgens uit naar 6-2 en kwam daarna niet meer in de problemen.

Van Gerwen gooide uiteindelijk een gemiddelde van meer dan 108. "Dat gemiddelde zegt alles. Ik denk dat iedereen het geweldig vond. Gary is ook een geweldige speler. Je staat niet voor niets drie keer op rij in de finale."

Toeschouwer

In de negende set was er nog een opmerkelijk incident, waarbij een toeschouwer het podium op kwam. Hij kreeg zelfs een hand op de beker.

"Je hebt altijd mensen die grappig willen zijn. Hij wilde mij blijkbaar de trofee al geven. Zulke dingen moet je niet doen. Ik zat vol in de concentratie."

Van Gerwen bedankte zijn volledige begeleiding en familie, waarna hij met tranen in zijn ogen op het podium stond. "Dit betekent zoveel voor me. Om bij de groten te horen, moet je een tweede titel winnen. Dat heb ik nu gedaan."

"Niemand weet hoe dit voor me voelt. Dit maakt veel in me los. Ik heb veel commentaar gehad de laatste twee jaar omdat ik steeds geen wereldkampioen werd. Dit is iets om nooit meer te vergeten."