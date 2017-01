Van Gerwen wint voor tweede keer wereldtitel darts

Van Gerwen won de afgelopen jaren zo goed als alles wat er te winnen viel. Op het WK vielen de resultaten echter steeds tegen. Hij wist het toernooi in het Engelse Alexandra Palace alleen in 2014 te winnen.

'Mighty Mike' had in de halve eindstrijd in een weergaloze partij afgerekend met landgenoot Raymond van Barneveld. Beide darters haalden recordbrekende gemiddelden.

Tegen de Schotse nummer twee van de wereld kwam Van Gerwen wat moeizamer op gang. Hij wist weliswaar de eerste set te winnen, maar was erg wisselvallig op zijn dubbels. Dat kostte hem ook de winst in de derde set, die hij zelf begonnen was.

Herstel

Van Gerwen herstelde zich goed van die 2-1 achterstand in sets. Hij bracht de stand direct in evenwicht door de set van Anderson terug te pakken en leek vanaf dat moment op te schakelen. De nummer één van de wereld pakte de vijfde en zevende set zelfs met 3-0.

Het verzet van de 46-jarige Anderson, die zowel in 2015 als 2016 de wereldtitel won, was na die zevende set gebroken. 'The Flying Scotsman' leek beroofd van zijn zelfvertrouwen en zag zijn gemiddelde steeds verder naar beneden zakken.

Hoewel ook Van Gerwen de nodige kansen liet liggen, trok hij ook set acht naar zich toe. Hij liet vervolgens na om de partij te beslissen in de negende set, waarbij zelfs nog een toeschouwer het podium op kwam.

Een set later besliste Van Gerwen de partij alsnog door op zijn eerste matchdart bullseye te gooien, waardoor hij zich voor de tweede keer in zijn loopbaan wereldkampioen mag noemen.