'Van Gerwen moet niet te veel nadenken in WK-finale'

"Michael heeft niet heel veel last van druk van buitenaf. De valkuil kan alleen de druk die hij zichzelf oplegt zijn", zegt Stompé tegen NUsport.

"Hij is nu zo dichtbij, maar hij moet zorgen dat hij niet te graag wil. Als je te veel gaat nadenken tijdens de wedstrijd en Anderson blijft hem onder druk zetten, dan kan het Michael weleens te veel worden. Maar het ziet er niet naar uit dat dat gaat gebeuren."

Stompé, die maandagavond analist is bij de live-uitzending op RTL 7, baseert zich daarbij uiteraard ook op de halve finale van Van Gerwen tegen landgenoot Raymond van Barneveld. De Brabander won in het Alexandra Palace met 6-2 in sets en met een gemiddelde van 114,1. Daarmee verbeterde hij het record op een WK van Phil Taylor (112,1) uit 2002.

"Het is echt waanzinnig wat Van Gerwen zondagavond heeft laten zien tegen Raymond van Barneveld. Vorig jaar schakelde 'Barney' hem uit in de derde ronde, dus hij was er enorm op gebrand om dat verlies recht te zetten. Deze overwinning had Van Gerwen echt even nodig."

Troef

Waar de strijd tegen Van Barneveld in het begin gelijk opging, daar maakte Van Gerwen het verschil in het tweede deel van de wedstrijd. Het feit dat de 27-jarige Brabander in de loop van de wedstrijd zijn niveau nog verbeterde kan maandag tegen Anderson opnieuw een belangrijk wapen zijn.

"Het was knap hoe lang Van Gerwen het niveau volhield. Anderson is, net als Van Barneveld, ouder en dat heeft invloed op zijn uithoudingsvermogen. Michael weet daarnaast hoe goed Anderson kan spelen, dus verslappen is geen optie. Zelfs met een gemiddelde van vijf à zes punten minder maakt hij alsnog de grootste kans op de titel."

De 46-jarige Anderson, die de laatste twee jaar de wereldtitel pakte, was zondag in zijn halve finalepartij met 6-3 te sterk voor landgenoot Peter Wright, maar dat ging volgens Stompé niet helemaal vanzelf.

"Anderson had erg veel moeite om het verschil te maken. Het duurde lang voordat hij pas echt loskwam, waardoor Wright nog genoeg kansen heeft gekregen. Die kansen heeft Van Gerwen niet gegeven aan Van Barneveld."

De finale tussen Van Gerwen en Anderson begint maandagavond om 21.00 uur. Voor de winnaar ligt een cheque klaar van 350.000 pond, omgerekend ruim 410.000 euro.