Noor Daniel-André Tande wint schansspringen in Garmisch-Partenkirchen

De 22-jarige Noor noteerde sprongen van 138 en 142 meter. Daarmee bleef hij de Pool en tweevoudig olympisch kampioen Kamil Stoch net voor in het klassement (135,5 en 143 meter).

Voor Tande is zijn overwinning in Garmisch pas zijn eerste zege van het seizoen. In november 2015 behaalde hij de eerste wereldbekerzege in zijn loopbaan.

Garmisch-Partenkirchen geldt traditiegewijs als het tweede onderdeel van het Vierschansentoernooi en vindt altijd op nieuwjaarsdag plaats.

Kraft

De Oostenrijker Stefan Kraft, die zaterdag de eerste wedstrijd uit het Vierschansentoernooi in Oberstdorf won, landde zondag met sprongen van 137 en 140 meter op de derde plaats.

De schansspringers komen deze week nog in actie in Innsbruck en Bischofshofen. Degene die na vier wedstrijden de meeste punten heeft verzameld, wint het toernooi.

Stoch gaat momenteel aan de leiding in het klassement met 591,2 punten. De Pool won de 'Vierschansen' nog nooit. Kraft, de winnaar van 2015, staat tweede met 590,4 punten. Tande is derde in de tussenstand met 584,6 punten.