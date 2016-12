Van Gerwen heeft geen revanchegevoelens tegen Van Barneveld

"Ik wil wel graag winnen, maar dat heeft niets met de tegenstander Raymond van Barneveld te maken. Ik wil hier gewoon de titel pakken. Wie op mijn pad komt, moet gewoon wijken. Zo simpel is het", aldus Van Gerwen zaterdag tegenover De Telegraaf.

De Brabantse nummer één van de wereld liet zich een jaar geleden in het Londense Alexandra Palace verrassen door Van Barneveld en verloor na een zinderend gevecht met 4-3. Van Gerwen verwacht zondag opnieuw een "spetterende" partij.

"Als Raymond net zoals gisteren tegen Phil Taylor gooit, dan gaat hij niet van mij winnen. Maar hij gaat gewoon goed tegen mij gooien. Dat doet hij altijd. We hebben vaak van elkaar gewonnen en verloren. Ik weet dat ik mijn eigen ding moet doen."

Van Gerwen denkt dat het in zijn voordeel is dat er in de halve finale zes sets gewonnen moeten worden. "Tot de vier of zes sets is een groot verschil. Dat is normaal gesproken in mijn voordeel. Ik moet zorgen dat ik Raymond onder druk ga zetten en de juiste dingen doe op de juiste momenten."

"Ik heb liever zware partijen. Al moet ik elke dag van de week zulke potten spelen. Daar leef ik voor, dat vind ik het leukste wat er is. Mij maakt het niet uit. Ik voel mezelf prima. Ik kijk niet naar een ander, ik moet gewoon mijn eigen ding doen."

Gemak

Van Gerwen schaarde zich vrijdag onder de laatste vier door met liefst 5-1 af te rekenen met Daryl Gurney, terwijl Van Barneveld de grootst mogelijke moeite had met Taylor (5-3). Van Gerwen heeft dan ook weinig te klagen.

"Het gaat gewoon goed en ik heb weinig fouten gemaakt. Ik heb lekker mijn ding gedaan en eigenlijk ook nog allemaal op mijn gemak. Vooralsnog heb ik er niet echt heel veel moeite voor hoeven te doen. Dat is een goed teken en belooft veel goeds voor de volgende ronde", stelt Van Gerwen.

"Daarnaast heeft Raymond een heel zware pot gehad tegen Taylor. Kan hij nog een keer hetzelfde opbrengen? Want die wedstrijd van gisteren was qua niveau niet al te best. Maar hij won wel."

De halve finales van het WK darts beginnen op nieuwjaarsdag om 20.00 uur. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Schotse titelverdediger Gary Anderson en zijn landgenoot Peter Wright.