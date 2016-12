Opgeluchte Van Barneveld vol vertrouwen voor partij tegen Van Gerwen

De Hagenaar, die in 2007 voor het laatst de wereldtitel pakte, haalde vrijdag in de kraker tegen zestienvoudig wereldkampioen Taylor geen geweldig niveau. Toch wist hij met 5-3 te winnen.

"Voor mijn gevoel ging het helemaal niet geweldig. Ik zocht naar de triple en die wilde maar niet vallen. Ik was aan het zoeken", aldus een zichtbaar opgeluchte Van Barneveld voor de camera van RTL 7.

"Soms miste ik alles en verpestte ik al mijn kansen, op andere momenten gooide ik geweldige finishes van 167 en 120. Ik was heel blij toen die beslissende bull's eye binnenviel. Ik heb de beste darter ooit verslagen."

Vorig jaar troffen Van Barneveld en Van Gerwen elkaar ook op het WK. In de derde ronde van het toernooi in Alexandra Palace was Van Barneveld toen met 4-3 te sterk.

"Als je goed je hoofd erbij houdt, wat ik vorig jaar deed, dan krijg je kansen tegen Michael. En die moeten er dan in", blikt de 49-jarige Van Barneveld vooruit op de partij van zondag.

Telefoon

Voor zijn partij tegen topfavoriet Van Gerwen kiest Van Barneveld voor een iets andere benadering dan vorig jaar. De voormalig postbode zal op oudjaarsdag vooral rustig aan doen.

"Ik ga mijn telefoon in de hoek gooien. Er gaan anders vier-, vijf- of zeshonderd appjes rond. Ik ga me lekker focussen en oudejaarsavond vieren. Wat er ook gebeurt, ik heb toch weer laten zien dat ik bij de beste vier van de wereld hoor."

Wat dat betreft denkt Van Barneveld dat hij Van Gerwen meer weerstand kan bieden dan de tegenstanders die de Brabander tot dusver trof in Londen.

"Ze misten op cruciale momenten dubbels. Als je die wel raakt, zet je hem aan het denken. Ik heb al een paar keer laten zien dat ik Michael kan verslaan. Laat de beste zondag maar winnen", aldus Van Barneveld.

De halve finales staan zondagavond vanaf 20.00 uur op het programma. In de andere halve eindstrijd neemt de Schotse titelverdediger Gary Anderson het op tegen zijn landgenoot Peter Wright.