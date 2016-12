Van Barneveld en Van Gerwen naar halve finale WK darts

Bij de laatste vier nemen Van Gerwen (27) en Van Barneveld (49) het zondag op nieuwjaarsdag tegen elkaar op.

Van Barneveld en Taylor waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. De Hagenaar nam een 3-1 voorsprong in sets, maar de zestienvoudig wereldkampioen knokte zich terug tot 3-3. De twee volgende sets waren voor de Nederlander.

'Barney' begon goed en won de eerste set met 3-1. Taylor kwam op gelijke hoogte door de tweede set met dezelfde cijfers naar zich toe te trekken.

Daarna knokte Van Barneveld zich tot twee keer toe terug van een achterstand en nam een 3-1 voorsprong. In de derde set poetste hij een 2-0 achterstand in legs weg en in de vierde kwam hij terug van 2-1.

Taylor pakte de volgende twee sets en trok de stand daarmee weer gelijk, waarna Van Barneveld de zevende set met 3-0 won. De vijfvoudig wereldkampioen besliste de wedstrijd door de achtste set met bull's eye uit te gooien.

Van Gerwen

Van Gerwen verloor tegen Gurney alleen de tweede set. Daarna kwam hij geen moment meer in de problemen.

De nummer één van de wereld opende de partij uitstekend en won de eerste set in sneltreinvaart met een gemiddelde van maar liefst 125.

Gurney liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en trok de stand gelijk door de tweede set met 3-2 te winnen. Daarna wist de Noord-Ier het de Brabander niet meer lastig maken.

Via een finish van 170 nam Van Gerwen een 2-1 voorsprong in sets. In het vervolg van de partij stond ‘Mighty Mike’ nog slechts vier legs af aan Gurney.

Eerder op vrijdag bereikten Gary Anderson en Peter Wright de halve eindstrijd. Anderson klopte Dave Chisnall met 5-3 en Wright versloeg met dezelfde cijfers James Wade.