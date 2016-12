Van Gelder beseft dat Rio hem altijd zal blijven achtervolgen

"Rio zal me altijd blijven achtervolgen", aldus Van Gelder donderdag op het Univé Gym Gala in de Ziggo Dome. "Maar ik heb alles inmiddels wel redelijk een plekje kunnen geven."

De Brabander werd in Rio na het bereiken van de finale naar huis gestuurd door NOC*NSF, omdat hij zonder medeweten van de leiding op stap was geweest, gedronken had en veel te laat thuiskwam. Volgens Van Gelder waren het slechts vier of vijf biertjes en wist iedereen waar hij was.

"Ik blijf bij mijn standpunt”, zegt Van Gelder nu. “Het is zuur wat er gebeurd is, maar dat begint natuurlijk wel bij mezelf. Verder kijk ik nu liever vooruit. Het is afsluiten en weer doorgaan."

Tokio 2020

Van Gelder, die in 2005 wereldkampioen werd, is al 33 jaar. De vraag is daarom of hij over vier jaar nog goed genoeg zal zijn om in Tokio nogmaals deel te nemen aan de Spelen. De turner zelf kijkt met vertrouwen vooruit.

"Ik vergelijk me met een Bulgaarse turner (Yordan Yovchev, red), die op de Olympische Spelen in Londen nog op 39-jarige leeftijd in de ringenfinale stond. Dat is mijn voorbeeld. Ik heb nog een aantal goede jaren te gaan."