Taylor en Van Barneveld kijken uit naar 'wedstrijd van het toernooi'

"Ik dacht dat Adrian Lewis dit WK zou gaan winnen, want hij speelde zo goed in de eerste ronde, maar 'Barney' heeft hem verslagen in een geweldige wedstrijd", aldus Taylor tegen Sky Sports.

"Ik heb Raymond nog nooit zo gefocust gezien. Hij was zo scherp. Zijn zege op Lewis was tot nu toe de beste wedstrijd van het toernooi, maar morgen wordt het weer een andere partij. Hij gelooft echt dat hij de wereldtitel gaat winnen, maar ik geloof dat ik ga winnen."

Met zestienvoudig winnaar Taylor, die donderdag Kim Huybrechts versloeg, en vijfvoudig wereldkampioen Van Barneveld, die woensdag al te sterk was voor Lewis, staan er vrijdagavond twee dartslegendes tegenover elkaar in Alexandra Palace.

De 49-jarige Nederlander noemt het op Twitter zelfs "El Clasico". "En ik ben er klaar voor en kijk ernaar uit om tegen Phil Taylor te spelen", schrijft Van Barneveld.

Ook de 56-jarige Taylor kijkt uit naar de partij. "Het wordt de wedstrijd van het toernooi. Ik weet niet of er nog kaartjes te koop zijn, maar ik raad mensen aan om er heel snel bij te zijn. Dit wordt een enorme kraker.

Kraker

Na de partij van Van Barneveld en Taylor komt Michael van Gerwen in actie in de kwartfinales. Hij versloeg donderdag Darren Webster (4-1) en treft nu de Noord-Ier Daryl Guerney, die samen met Van Barneveld de enige overgebleven darter is in het toernooi die niet bij de zeven hoogst geplaatste spelers staat.

"Alle toppers zijn er nog in, dat is waar ik op gehoopt had. Iedereen wil dit zien, thuis op televisie of hier in de zaal", zei Van Gerwen. "Ik voel me goed natuurlijk. Hier en daar had ik wat problemen tegen Webster, hij speelde ook erg goed."

De 27-jarige Van Gerwen, de nummer een van de wereldranglijst, beseft dat hij de favoriet is voor de eindzege. "Iedereen thuis en in het publiek verwacht heel veel van me. Het enige dat telt voor mij is dit toernooi winnen. Daar ben ik weer een stap dichterbij."

25 wedstrijden geleden verloor Van Gerwen van Guerney. "Dat is lang geleden, sindsdien heb ik niet meer verloren", weet Van Gerwen. "Voor hem is dit een grote wedstrijd. Hij heeft op het WK nog niet tegen een topper gegooid, laten we zien wat hij tegen mij kan."