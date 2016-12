Zonderland bijna hersteld van rugklachten na val op Spelen

"Het gaat goed", zegt de turner donderdag op het Univé Gym Gala 2016 tegen NUsport. "Mijn rug is nog iets stijver, maar ik kom op een hoger niveau. Ik laat bepaalde elementen op de rekstok eruit, die durf ik nog niet aan."

Zonderland verwacht na de jaarwisseling weer alle oefeningen op de rekstok te kunnen doen. "In het nieuwe jaar ga ik opbouwen. Dan ben ik wel van alle klachten van de val af."



Of de turner ook in actie komt op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, weet hij zelf nog niet. Zonderland "kan nu niet zeggen" of hij aanwezig zal zijn, maar "ik zal ook zeker niet stoppen". "Hopelijk kan ik nog een tijdje mee. Ik ben wel realistisch. Ik moet kijken hoe lang ik het kan volhouden, het liefst tot in Tokio."

Van Gelder

Ook Yuri van Gelder is na het sportieve debacle op de Spelen weer volop in training. De turner, die door chef de mission Maurits Hendriks werd weggestuurd na misplaatst gedrag, wil alleen nog maar vooruit kijken.

"Ik vergelijk me met een Bulgaarse turner van 39 jaar, die op de Olympische Spelen in Londen nog in de ringenfinale stond. Dat is mijn voorbeeld. Ik heb nog een aantal goede jaren te gaan."