Alles over Dakar 2017: Binnen paar dagen van 40 graden naar de sneeuw

Het is de negende keer dat de Dakar Rally in Zuid-Amerika wordt gehouden. Voorheen voerde de rally van Parijs naar de Senegalese hoofdstad Dakar, maar door de terroristische dreiging in Afrika wordt er sinds 2009 uitgeweken naar Zuid-Amerika.

Behalve Paraguay en Argentinië rijden de 316 voertuigen - verdeeld over 146 motoren, 37 quads, 83 auto's en 50 trucks - ook door Bolivia.

Het parcours van 2017 kent een aantal nieuwigheden. Zo start de rally dit jaar voor het eerst in Paraguay en daarnaast gaan de rijders in Bolivia het Andesgebergte in. Met hoogtes van meer dan 4000 meter en grote temperatuursverschillen wordt er dit jaar extra veel gevraagd van de coureurs.

Coronel

Tom Coronel reed in 2009 zijn eerste Dakar Rally. Ook dit jaar staat de coureur net als tweelingbroer Tim aan de start, ieder met een eigen auto.

"Als je aan een zaal vol mannen vraagt wie de Dakar Rally zou willen rijden, dan steekt iedereen zijn hand op", zegt Tom Coronel. "En wij doen het gewoon. Dit is een echt mannen ding. Het is zo'n mooi avontuur en zo ontzettend zwaar. Het wordt enorm afzien. Maar we gaan niet klagen of zeuren, we gaan ervan genieten."

De 44-jarige Coronel vreest wel dat het een zwaardere race wordt dan in eerdere jaren. "De organisatie heeft weer flink zijn best op het parcours gedaan. Ze willen gewoon dat je uitvalt. Bij de start in Paraguay is het nog 40 graden. Maar binnen een paar dagen zitten we met min 5 in het hooggebergte en rijden we misschien wel door de sneeuw."

"Er zijn meedere etappes boven de 4000 meter hoogte, soms is ons bivak op 3700 meter. Op die hoogte doet alles het maar voor vijftig procent. Je presteert zelf de helft minder goed, maar ook de monteurs hebben er last van."

Coronel heeft zich daarom goed en lang voorbereid. "We zijn in februari begonnen met de voorbereiding, elke dinsdag en donderdag hebben we er met vijftien man aan gewerkt. We hebben zuurstofflessen mee en ik ben al een paar dagen van tevoren begonnen met het slikken van hoogtepillen."

"Dat moet ook wel Dit is de zwaarste rally ter wereld. De discipline waar Tim en ik met onze wagens in rijden, is ook nog eens de lastigste. Motoren zijn flexibel en gemaakt voor dit landschap en met een truck beuk je overal wel doorheen. Maar wij maken het nog eens extra moeilijk omdat we een tweewielaandrijving hebben, in plaats van een vierwiel, zoals alle andere wagens. En we rijden als enigen zonder bijrijder. Dat heeft puur met budget te maken, dat loopt bij de andere wagens al snel richting het miljoen."

De Nederlander is dan ook ook geen kanshebber op een ereplaats. Het halen van de finish is zijn doel. "Tim en ik hebben drie jaar geleden een afspraak gemaakt: we stoppen niet met Dakar voordat we allebei gefinisht zijn. Twee jaar geleden had ik een heel slecht jaar, toen ben ik drie nachten kwijt geweest."

"Tim gaat dit jaar voor de overwinning, ik hoop gewoon zo min mogelijk problemen te ondervinden onderweg. Als ik een andere Nederlander met pech zie, dan stop ik om hem te helpen. Op zo'n lange rally maakt een kwartier eerder of later finishen niet uit."

Winnaars afgelopen drie jaar

Motoren

2016: Toby Price (KTM)

2015: Marc Coma (KTM)

2014: Marc Coma (KTM)

Quads

2016: Marcos Patronelli (Yamaha)

2015: Rafal Sonik (Yamaha)

2014: Ignacio Casale (Yamaha)

Auto's

2016: Stéphane Peterhansel (Peugeot)

2015: Nasser Al-Attiyah (Mini)

2014: Nani Roma (Mini)

Trucks

2016: Gerard de Rooy (Iveco)

2015: Airat Mardeev (Kamaz)

2014: Andrey Karginov (Kamaz)

Rittenschema

Maandag 2 januari

Etappe 1: Asunción > Resistencia, 454 kilometer

Dinsdag 3 januari

Etappe 2: Resistencia > San Miguel de Tucumán, 803 kilometer (trucks 812 kilometer)

Woensdag 4 januari

Etappe 3: San Miguel de Tucumán > San Salvador De Jujuy, 780 kilometer (trucks 757 kilometer)

Donderdag 5 januari

Etappe 4: San Salvador De Jujuy > Tupiza, 521 kilometer

Vrijdag 6 januari

Etappe 5: Tupiza > Oruro, 692 kilometer (trucks 683 kilometer)

Zaterdag 7 januari

Etappe 6: Oruro > La Paz, 786 kilometer (772 kilometer)

Zondag 8 januari

Rustdag

Maandag 9 januari

Etappe 7: La Paz > Uyuni, 622 kilometer

Dinsdag 10 januari

Etappe 8: Uyuni > Salta, 892 kilometer

Woensdag 11 januari

Etappe 9: Salta > Chilecito, 977 kilometer

Donderdag 12 januari

Etappe 10: Chilecito > San Juan, 751 kilometer

Vrijdag 13 januari

Etappe 11: San Juan > Río Cuarto, 754 kilometer (auto's 759 kilometer)

Zaterdag 14 januari

Etappe 12: Río Cuarto > Buenos Aires, 786 kilometer

Nederlandse deelnemers

Motoren

35 Robert van Pelt - Husqvarna

39 Jürgen van den Goorbergh - KTM

71 Jasper Riezebos - KTM

119 Ronald ter Beek - KTM

121 Humprey Senn van Basel - KTM

123 Maikel Verkade - KTM

143 Hans Smit - Husqvarna

155 Arjan Bos - Husqvarna

Quads

267 Kees Koolen - Barren

268 Bastiaan Nijen Twilhaar - Can-Am

Auto's

310 Erik van Loon en Wouter Rosegaar - Toyota

341 Maik Willems en Rob van Pelt - Toyota

347 Tim Coronel - Suzuki

350 Ebert Dollevoet en Patrick van Lee - Volvo

354 Tom Coronel - Suzuki

376 Roman Starikovich (Cyp) en Bert Heskes - Dessert Warrior

Trucks

500 Gerard de Rooy, Moi Torrallardona (Spa) en Darek Rodewald (Pol) - Iveco

504 Hans Stacey, Hugo Kupper en Jan van der Vaet (Bel) - MAN

506 Martin van den Brink, Marcel Blankestijn en Daniel Kozlovsky (Tsj) - Renault

507 Ton van Genugten, Anton van Limpt en Bernard der Kinderen - Iveco

509 Peter Versluis, Marcel Pronk en Artur Klein (Dui) - MAN

510 Pascal de Baar, Wouter de Graaff en Martin Roesink - Renault

514 Maurik van den Heuvel, Peter Kuijpers en Wilko van Oort - Scania

521 Jos Smink, Daniël Bruinsma en Peter Nieuwenburg - Ginaf

523 Vick Versteijnen, Tom de Leeuw (Bel) en Aart Schoones - Scania

524 Gert Huzink, Rob Buursen en Richard Mouw - Renault

525 Wulfert van Ginkel, Erik Kofman en Bert van Donkelaar - Iveco

526 Jan van de Laar, Ben van de Laar en Dolf Huijgens - DAF

530 Gerrit van Werven, Gerrit Zuurmond en Henk Schuiling - DAF

536 Frank Tilburgs, Marcel Snijders en Gijs van Uden - DAF

537 Ed Wigman, Joël Ebbers en Rik Slijkhuis - Ginaf

539 Aad van Velsen, Jos Schotanus en Sebastiaan Haverkamp - Ginaf

546 Richard de Groot, Gerard Beelen en Jan Hulsebosch - DAF

549 William de Groot, Jos van der Pas en Edwin van de Langenberg - DAF

555 Kornelis Offringa en Thomas de Bois - Mercedes