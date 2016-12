Van Gerwen naar kwartfinale WK darts na winst op Webster

Van Gerwen had al snel een ruime voorsprong in sets (3-0) en leek af te stevenen op een eenvoudige zege. Toch kwam Webster op 3-1 en kreeg de Engelsman in de vijfde set na twee gewonnen legs zelfs kansen op 3-2.

De Brabander zette in de laatste legs flink aan en trok de vijfde set en daarmee de wedstrijd naar zich toe: 4-1.

In de kwartfinale vrijdag treft de nummer één van de wereld de Noord-Ier Daryl Gurney, die donderdagmiddag met 4-3 te sterk was voor Mark Webster.

Matig

Van Gerwen begon matig tegen Webster, die in de vijfde leg van de eerste set verzuimde om 60 uit te gooien voor setwinst. Omdat de Brabander zijn dubbel één wel uitgooide, pakte hij met moeite een voorsprong.

Ook in de tweede set begon Van Gerwen niet lekker, maar 'Mighty Mike' herpakte zich goed en zette Webster op een 2-0 achterstand door de tweede set met 3-1 te winnen.

Daarna ging het soepel voor de Brabander. In de derde set had Webster geen schijn van kans en ging Van Gerwen er met drie gewonnen legs achter elkaar met de set vandoor: 3-0.

Van Gerwen leek in de vierde set ook aan het langste eind te trekken, maar Webster vocht zich in de vijfde leg toch naar de setwinst en verlengde daarmee het duel.

De Engelsman won in de vijfde set zelfs twee legs, maar moest daarna lijdzaam toekijken hoe de Brabander even zijn topniveau etaleerde, drie legs op rij pakte en daarmee de beslissende set won.

Van Barneveld

Raymond van Barneveld, de andere overgebleven Nederlander in het toernooi, komt vrijdag uit tegen Phil Taylor. De zestienvoudige wereldkampioen uit Engeland was donderdagavond met 4-2 te sterk voor Kim Huybrechts.

Taylor boekte tegen Huybrechts zijn 118e overwinning op een WK. Van Barneveld was woensdag knap te sterk voor de als vijfde geplaatste Adrian Lewis.

Taylor en 'Barney' stonden twee keer tegenover elkaar in een eindstrijd van een WK. Van Barneveld zegevierde in 2007 en moest in 2009 zijn meerdere erkennen in zijn grote rivaal.

De andere kwartfinales vrijdag zijn James Wade-Peter Wright en Gary Anderson-Dave Chisnall. Regerend wereldkampioen Anderson was woensdag te sterk voor Benito van de Pas.

Klaasen

Eerder op donderdag werd Jelle Klaasen in de derde ronde uitgeschakeld door Chisnall. De Engelsman won in zes sets: 4-2.

Klaasen begon matig aan de wedstrijd, maar knokte zich van een 2-0 achterstand in sets terug naar 2-1. Ook bij een 3-1 achterstand vocht de Nederlander voor een comeback en greep hij de vijfde set.

Na geklungel van Klaasen (drie pijlen mis op dubbel negen) faalde ook Chisnall en trok de Nederlander de eerste leg van de zesde set naar zich toe. Ook de tweede leg ging naar Klaasen, maar hij liet de Brit terugkomen in de set: 2-2. Chisnall faalde niet in de beslissende vijfde leg en schakelde daarmee Klaasen uit.

Wade was donderdagmiddag met 4-3 te sterk voor Michael Smith na een knappe comeback van een 1-3 achterstand. Wright had donderdagavond weinig moeite met Ian White: 4-1.