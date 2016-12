Klaasen uitgeschakeld door Chisnall in derde ronde WK darts

De als zevende geplaatste Chisnall neemt het vrijdag in de kwartfinale op tegen regerend wereldkampioen Gary Anderson, die woensdag te sterk was voor de sterk spelende Benito van de Pas.

Met de uitschakeling van Klaasen zijn er nog twee Nederlanders actief op het WK. De als eerste geplaatste Michael van Gerwen komt donderdagavond in de derde ronde in actie tegen Darren Webster.

Raymond van Barneveld, die woensdag knap de als vijfde geplaatste Adrian Lewis uitschakelde, speelt vrijdag in de kwartfinale tegen de winnaar van de partij tussen Phil Taylor en Kim Huybrechts. Die wedstrijd wordt donderdagavond afgewerkt.

Klaasen begon matig aan de wedstrijd. Zonder hoge gemiddeldes kon Chisnall de eerste twee sets naar zich toetrekken, waardoor de wedstrijd al in een vroeg stadium gespeeld leek.

Gemiddeldes

In de derde set gingen de gemiddeldes van beide darters omhoog. In de vijfde leg gooide Klaasen 140 uit en greep daarmee de belangrijke derde set: 2-1.



In de vierde set plaatste Chisnall een belangrijke break voor een 2-0 voorsprong in legs. Met dubbel tien in de derde leg greep hij op overtuigende wijze de set en een 3-1 voorsprong.

Op het moment dat het verzet van de Nederlander leek gebroken, kwam Klaasen terug. Ondanks een 2-0 achterstand in legs won hij de vijfde set door 99 uit te gooien voor 2-1, een break te plaatsen voor 2-2 en uiteindelijk ook de vijfde leg te pakken.

Na geklungel van Klaasen (drie pijlen mis op dubbel negen) faalde ook Chisnall en trok de Nederlander de eerste leg van de zesde set naar zich toe. Ook de tweede leg ging naar Klaasen, maar hij liet de Brit terugkomen in de set: 2-2. Chisnall faalde niet in de beslissende laatste leg en schakelde daarmee Klaasen uit.

Gurney

In de eerste middagpartij op donderdag versloeg de Noord-Ier Daryl Gurney in een spektakelstuk de Welshman Mark Webster: 3-4. Gurney komt vrijdag in de kwartfinale uit tegen de winnaar van de partij tussen Van Gerwen en Darren Webster.