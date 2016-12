Van Barneveld 'moest werken' voor zege op Lewis

Van Barneveld begon moeizaam tegen Lewis, die al rap de eerste set won. Na een 2-3 achterstand in sets, knokte 'Barney' zich alsnog naar de zege.

"Dit was werken. Dit had niets met souplesse te maken", erkende de wereldkampioen van 2007 bij RTL7. "Hij startte ongelooflijk, daar kon ik weinig aan doen. Voor ik het wist was de eerste set voorbij. Het ging zo snel."

Na het verlies in de vierde set, die Van Barneveld zelf was begonnen, ging het weer even malen in het hoofd van de Hagenaar. "Ik dacht: daar gaan we weer. Maar ik moet stoppen met dat negatieve denken en ervoor gaan."

Met name zijn geliefde dubbel 16 liep niet lekker. "Dat kost zo'n energie en kracht als je je dubbels mist. In de zevende set maak ik hem wel meteen. Dan denk ik: waarom niet eerder? Maar ik kom altijd terug. We geven nooit op."

In de kwartfinale treft de als twaalfde geplaatste Van Barneveld de winnaar van de partij tussen zijn rivaal Phil Taylor en de Belg Kim Huybrechts. Die wedstrijd wordt donderdagavond gespeeld.