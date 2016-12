Van Barneveld naar kwartfinales WK darts, Van de Pas onderuit

Benito van de Pas ging eerder op de dag eervol ten onder tegen titelverdediger Gary Anderson. De Brabander kwam terug van een 3-0 achterstand naar 3-2, maar dolf uiteindelijk het onderspit met 4-2.

Naast Van Barneveld zitten ook nog Jelle Klaasen en Michael van Gerwen in het toernooi.

Lewis en Van Barneveld maakten er in de late partij in Alexandra Palace een spektakelshow van. Beide mannen hadden in hun twee voorgaande partijen geen set verloren en gingen de wedstrijd dus in met vertrouwen.

Tweevoudig wereldkampioen Lewis begon sterk en pakte de eerste set met 3-0. Van Barneveld richtte zich op, veranderde van ritme en won de daaropvolgende twee sets.

Toch zat 'Barney' niet lekker in zijn vel, aangezien hij keer op keer zijn geliefde dubbel 16 miste. Lewis kreeg weer langzaam de overhand en nam een voorsprong 3-2 in sets.

Beslissende set

Nadat Van Barneveld de zesde set gemakkelijk naar zich toetrok, moest de zevende set de beslissing brengen. Daarin was de eerste leg van doorslaggevende waarde: Van Barneveld plaatste de break door eindelijk dubbel 16 uit te gooien.

Vanaf dat moment liet de wereldkampioen van 2007 zich niet meer van de wijs brengen, en stevende hij af op de overwinning. In de vierde leg van de laatste set gooide hij wederom dubbel 16 uit.

In de kwartfinale treft de als twaalfde geplaatste Van Barneveld zijn rivaal Phil Taylor of de Belg Kim Huybrechts. Die wedstrijd wordt donderdagavond gespeeld.

Van de Pas

Van der Pas begon tegen Anderson als de grote underdog in het Alexandra Palace, maar kwam in het begin van zijn wedstrijd verrassend op een 2-0 voorsprong in legs.

De als tweede geplaatste Schot herpakte zich en plaatste de break terug. Met een dubbele break sleepte hij even later alsnog de set binnen.

Niveau

Vanaf dat moment was het Anderson die de lakens uitdeelde en in de twee volgende sets een enorm hoog gemiddelde haalde.

Van de Pas bleef prima gooien, maar kon weinig inbrengen tegen Anderson, die lang perfect uitgooide en pas in de vierde set voor het eerst miste op zijn tiende dubbel .

Verslapping van Anderson leidde ertoe dat de 23-jarige Van de Pas set vier en vijf knap wist te pakken. In de zesde set stelde 'The Flying Scotsman' echter orde op zaken.

Voor een plek in de halve finale stuit Anderson op de winnaar van de wedstrijd tussen Jelle Klaasen en Dave Chisnall.