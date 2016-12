Westbrook met vijftiende 'triple-double' van grote waarde voor Thunder

De 28-jarige Amerikaan was in Florida voor de 52e keer in zijn carrière goed voor minimaal tien punten, rebounds en assists.

Westbrook maakte tegen Miami Heat 29 punten, pakte zeventien rebounds en verzorgde elf assists.

Het was de vijftiende 'triple-double' van het seizoen voor Westbrook. Alle andere spelers in de NBA kwamen tot nu toe samen tot achttien triple-doubles.

Nowitzki

De opleving bij Dallas Mavericks na de terugkeer van de lang geblesseerde vedette Dirk Nowitzki lijkt alweer voorbij. In een duel tussen twee Texaanse NBA-clubs was Houston Rockets met 123-107 te sterk.

James Harden was goed voor liefst 34 punten. De speler van de Rockets was na afloop kritisch op het spel van Dallas, dat te hard zou spelen. "Ze waren respectloos, ook hun coach. Ik weet niet wat hun probleem is", zei Harden.