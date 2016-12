Zege op sterke Reyes geeft Van Gerwen vertrouwen

"Dit geeft me een goed gevoel voor de rest van het toernooi", zei Van Gerwen na zijn overwinning tegen Sky Sports. "Want ik weet nu dat ik goed speel als ik onder druk kom te staan."

Met een gemiddelde van 105,2 bleef de Brabander niet ver achter zijn verrassend sterke opponent. Wat betreft gemiddeldes was het zelfs de op één na beste partij ooit op een WK.

"Hij speelde fenomenaal", vond Van Gerwen. "Ik heb hem nooit eerder zo'n hoog niveau zien halen."

"Hij gaf me meer tegenstand dan de Phil Taylors en de Gary Andersons van deze wereld. Ik wist dat hij goed kon spelen, maar niet zo goed", aldus de nummer één van de wereld.

Dolblij

Van Gerwen was na afloop dan ook opgelucht dat hij Reyes alsnog wist te verslaan. "Iedereen dacht dat ik deze wedstrijd wel even met 4-0 zou winnen. Maar dit is het WK. Je moet op het ergste voorbereid zijn. Dat was ik gelukkig vandaag."

"Ik miste dubbel twintig en dubbel tien een paar keer, daar baal ik van. Maar ik heb de wedstrijd gewonnen, dat is alles wat telt."

In de derde ronde zal Van Gerwen weer aan de bak moeten, want zijn opponent Darren Webster maakte in de tweede ronde grote indruk door de Australiër Simon Whitlock met 4-0 te verslaan.

Van Gerwen en Webster spelen donderdag de laatste partij van de avond.