Van Barneveld van geen kwaad bewust na handdoekincident

De Nederlander gebruikte tijdens de met 4-0 gewonnen wedstrijd de handdoek van zijn Engelse tegenstander om het zweet van zijn gezicht te vegen. Norris was daar duidelijk niet van gediend en gooide de handdoek met een boze blik meteen weg.

"Huh, naar mijn weten is er helemaal niets gebeurd", zei Van Barneveld na afloop voor camera van RTL7. Direct na de partij kon Norris wel lachen om het incident en gooide zijn handdoek naar Van Barneveld. Dat had hij uiteraard wel meegekregen.

"Je moet maar aan Norris vragen waarom hij dat deed. Tijdens de partij heb ik in ieder geval niets gemerkt."

Wereldkampioen

De 49-jarige Van Barneveld had weinig te vrezen van het spel van Norris, die pas in de vierde set zijn eerste leg pakte. "Ik schrok een beetje van zijn niveau. Het was 3-0, 3-0 en 3-0. Ik dacht: wanneer ga je nou een keer gooien? Dat deed hij in de vierde set pas en toen pakte hij die set nog bijna ook."

"Als hij die set daadwerkelijk had gewonen dan had hij de zaal waarschijnlijk achter zich gekregen en dan was ik in trouble gekomen. Ik zette daarom nog even aan en meteen ging het weer lekker met een fantastische elfdarter ertussen."

Het gemiddelde van Van Barneveld tegen Norris was met 103,6 zeer hoog. "Als je zo’n gemiddelde hebt dan sta je gewoon fantastisch te gooien", besefte de Hagenaar.

"Of ik daarom ook wereldkampioen kan worden? Dat weet ik niet. Ik ging naar dit WK met het gevoel: we zien het wel. Maar de laatste maanden gingen goed en daar put ik nu vertrouwen uit."

Waterloo

Dat vertrouwen heeft Van Barneveld woensdag nodig, want dan wacht in de derde ronde tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis. Vorig jaar schakelde de Engelsman hem uit in de halve finales.

"Woensdag gaat het echte werk beginnen", vindt Van Barneveld. "Vorig jaar was Lewis mijn waterloo, hopelijk valt alles nu wel mijn kant op."