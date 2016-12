Russische officials erkennen bestaan dopingsysteem voor sporters

"Het was een institutionele samenzwering", zegt Anna Antseliovich, de huidige directeur van het Russische antidopingagentschap, dinsdag in de New York Times. 

Er wordt echter ontkend dat het om een door de staat gestuurd programma ging. Volgens de Russische officials zouden president Vladimir Poetin en zijn naaste medewerkers er niets mee te maken hebben gehad.

Poetin zelf noemde de dopingbeschuldigingen begin deze maand een lastercampagne tegen Rusland.

WADA

Volgens de New York Times hadden de Russische officials tijdens de vele interviews een meer verzoenende toon richting het mondiale antidopingagentschap WADA, dat dit jaar twee vernietigende rapporten uitbracht over dopinggebruik in de Russische sportwereld.

De rapporten van onderzoeker Richard McLaren concluderen dat er een door de staat gestuurd en gesubsidieerd dopingprogramma was in Rusland rond de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi. Het tweede rapport berichtte zelfs over meer dan duizend betrokken sporters.