Van Gerwen met moeite verder op WK, imponerende zege Van Barneveld

Van Gerwen speelde niet slecht, maar omdat zijn Spaanse tegenstander Cristo Reyes beter was dan ooit werd het nog spannend (4-2). Van Barneveld was een maatje te groot voor Alan Norris (4-0).

In die derde ronde wacht Van Barneveld woensdag oud-wereldkampioen Adrian Lewis. Van Gerwen moet het donderdag opnemen tegen Darren Webster.

Door zijn overtuigende zege kan Van Barneveld met vertrouwen uitkijken naar de confrontatie met de 30-jarige Lewis, die in 2011 en 2012 de wereldtitel veroverde. Tegen de 44-jarige Norris stond de Nederlandse wereldkampioen van 2007 in de eerste drie sets niet eens een leg af.

In de vierde set kwam Norris nog wel met 2-1 voor in legs, maar daarna trok Van Barneveld de set en daarmee de wedstrijd alsnog op imponerende wijze naar zich toe (3-0, 3-0, 3-0 en 3-2).

De 49-jarige Van Barneveld gooide liefst zeven keer 180 punten en was op de beslissende momenten scherp op de dubbels. Hij eindigde door 121 uit te gooien en zijn gemiddelde was 103,6.

Van Gerwen

Het gemiddelde van Van Gerwen (105,2) lag hoger in zijn partij tegen Reyes, maar de Spanjaard gooide nog beter (106,1). De setstanden waren 3-0, 0-3, 3-2, 3-1, 2-3 en 3-2. Qua gemiddeldes was het zelfs de op één na beste partij ooit op een WK.

Tien dagen na zijn soepele zege in de eerste ronde op de Finse darter Kim Viljanen (3-0) begon Van Gerwen sterk tegen Reyes.

Een vlotte overwinning leek in de maak toen hij de eerste set met 3-0 naar zich toe trok. Reyes liet zich echter niet ontmoedigen en kwam sterk terug. Toen Van Gerwen een paar dubbels miste, sloeg de 29-jarige Reyes direct toe. Hij gooide wel al zijn dubbels raak en won de tweede set met 3-0.

Van Gerwen sloeg terug met een hoge finish van 161 in de derde set, al trok hij die wel pas in de vijfde leg binnen. Reyes gaf zich echter niet gewonnen, ook niet na verlies van de vierde set.

Toen Van Gerwen in de vijfde set even wat minder gooide, bracht de darter van Tenerife de spanning terug. De Brabander kwam echter met de schrik vrij, ook omdat Reyes in de beslissende leg van set zes wél een cruciale dubbel miste.

Taylor

In de derde ronde zal Van Gerwen weer aan de bak moeten, want Webster maakte in de tweede ronde grote indruk door de Australiër Simon Whitlock met 4-0 te verslaan. Dartslegende Phil Taylor haalde dinsdag de derde ronde door overtuigend af te rekenen met Kevin Painter (4-0).

Twee andere geplaatste spelers werden dinsdag uitgeschakeld in de tweede ronde. De Oostenrijker Mensur Suljovic (8) verloor van Mark Webster uit Wales en de Schot Robert Thornton (9) redde het niet tegen de Noord-Ier Daryl Gurney.