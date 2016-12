De Nederlander was met 4-0 in sets te sterk voor Alan Norris. In de eerste drie sets stond de Nederlandse wereldkampioen van 2007 niet eens een leg af aan de 44-jarige Engelsman.

In de vierde set kwam Norris nog wel met 2-1 voor in legs, maar daarna was trok Van Barneveld de set en daarmee de wedstrijd alsnog op imponerende wijze naar zich toe.