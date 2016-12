Zwangere Polman voorlopig niet beschikbaar voor Oranje

"Superblij, trots en heel dankbaar willen Estavana en ik vandaag bekendmaken dat Estavana in blijde verwachting is", schrijft Rafael van der Vaart, de vriend van Polman, dinsdag op Twitter.

Eerder deze maand was Polman met Oranje actief op het EK in Zweden. Oranje haalde daar de finale, die nipt verloren werd van Noorwegen (30-29).

Op clubniveau staat Polman onder contract bij het Deense Esbjerg. Van der Vaart speelt ook in Denemarken. De 33-jarige middenvelder verruilde afgelopen zomer Real Betis voor FC Midtjylland.

WK

Polman, die in 2010 debuteerde in Oranje, speelde tot dusver 108 interlands waarin ze liefst 379 keer scoorde. Het eerstvolgende grote toernooi van Nederland is het WK in Duitsland in december 2017.

Vorig jaar haalde Nederland de finale van het WK en net als op het EK werd toen van Noorwegen verloren.