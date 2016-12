Guidetti stopt als bondscoach volleybalsters en kiest voor gezin

Guidetti was sins januari 2015 verbonden aan Oranje. Hij combineerde het bondscoachschap met zijn functie als trainer bij het Turkse Vakifbank Spor Kulübü en verbindt zich binnenkort als bondscoach aan het Turkse vrouwenteam.

In juli verlengde Guidetti zijn contract nog tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Door de geboorte van zijn dochter in september veranderde hij echter van gedachten.

"Uiteindelijk heb ik niet de keuze gemaakt wat het beste voor mij zou zijn, namelijk bondscoach van Nederland blijven. Ik heb ervoor gekozen wat het beste voor mijn familie is", zegt hij.

"Ik kon ervoor kiezen om twaalf maanden per jaar bij mijn dochter Alison te zijn, in plaats van zes. Dit veranderde alles."

Succesvolle jaren

Onder leiding van Guidetti kenden de volleybalsters succesvolle jaren. Tijdens het eerste jaar met de Italiaan aan het roer pakte Oranje een knappe zilveren medaille op het EK in eigen land.

In mei van dit jaar plaatste Guidetti zich met de volleybalsters voor de Spelen in Rio de Janeiro, waar Nederland uiteindelijk als vierde eindigde. Deelname aan de World Grand Prix leidde in aanloop naar de Spelen tot brons.

"Dit was de moeilijkste beslissing die ik in mijn leven heb moeten nemen. Ik verlaat een geweldig team, vol geweldige speelsters en een geweldige staf, terwijl we nog midden in een succesvolle reis zitten. De laatste twee jaar waren voor mij een ongelooflijke ervaring", aldus Guidetti.

"De synergie tussen mijzelf, de staf, de speelsters, de fans, de Nevobo, de sponsoren, de mensen op Papendal en de media was optimaal. Iedereen gaf mij het gevoel dat ik de meest gelukkige coach ter wereld was."

Ronnes

Bram Ronnes, technisch directeur van volleybalbond Nevobo, zag het verzoek om het tot en met de Olympische Spelen van 2020 doorlopende contract te laten ontbinden ook niet aankomen. "We betreuren, maar respecteren de keuze van Giovanni om meer tijd in de buurt van zijn jonge gezin door te willen brengen", stelt hij in een reactie.

"We zijn ontzettend blij en dankbaar voor de ontwikkeling die hij samen met het team in de afgelopen twee jaar heeft doorgemaakt en de passie en inspiratie die hij overbracht naar de hele Nederlandse volleybalgemeenschap. Met dat fundament gaan we met het team in de aankomende jaren verder."

Het is nog niet bekend wie Guidetti vervangt. De Nederlandse volleybalbond (Nevobo) laat weten dat de zoektocht naar een opvolger is gestart.