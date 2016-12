Cavaliers knokken zich langs Warriors in NBA-topper

Met nog iets meer dan drie seconden te gaan besliste Kyrie Irving het duel tussen de koplopers van de Eastern en Western Conference, waarin de Warriors voor een groot deel het initiatief hadden.

Vedette LeBron James was in de herhaling van de NBA-finale van vorig seizoen bij de Cavaliers de grote man met 31 punten. Aan de kant van de Warriors was Kevin Durant met 36 punten het meest waardevol. Sterspeler Stephen Curry maakte 15 punten.

In het vierde kwart leidde de ploeg uit Oakland nog met 94-80. Dankzij onder anderen James en Irving trokken de Cavaliers echter alsnog aan het langste eind.

Verder won Los Angeles Lakers in de NBA-kerstduels het onderonsje met Los Angeles Clippers (102-111), zegevierde Boston Celtics met 119-114 over New York Knicks, was Oklahoma City Thunder met 100-112 te sterk voor Minnesota Timberwolves en versloeg San Antonio Spurs de Chicago Bulls (100-119).

Finale

Eerder dit jaar waren de Cavaliers na zeven duels te sterk voor de Warriors in de NBA-finale. De ploeg uit Cleveland won met 4-3 en legde daardoor beslag op de eerste titel in ruim 51 jaar.

Destijds vertolkte de 24-jarige Irving ook al een hoofdrol. Met een knappe driepunter in de slotfase van de beslissende wedstrijd bezorgde hij de Cavaliers het historische kampioenschap.