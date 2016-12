Titelverdediger Anderson vol vertrouwen voor partij tegen Van de Pas

De 46-jarige Schot kende vrijdag geen centje pijn tijdens zijn partij in de tweede ronde tegen Andrew Gilding: 4-0. De 23 jaar jongere Van de Pas rekende in een thriller af met Terry Jenkins (4-3).

"Ik hoopte eigenlijk dat ik in de volgende ronde tegen Terry zou spelen. Hij is één van mijn goede vrienden", zei Anderson na zijn eenvoudige winst op Engelsman Gilding.

"Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. Andrew is niet echt in zijn ritme gekomen. Ik weet hoe gevaarlijk hij kan zijn."

Anderson denk het tegen Van de Pas moeilijk te krijgen, maar de tweevoudig wereldkampioen is zelfverzekerd. "Benito speelde goed in zijn partij, maar er staat hem nu iets anders te wachten. Woensdag is alles weer anders."

Van de Pas en Anderson treffen elkaar woensdag om 20.00 uur. Later op de avond neemt voormalig wereldkampioen Adrian Lewis het op tegen de winnaar van de partij tussen Raymond van Barneveld en Alan Norris.

Van de Pas

In zijn partij tegen Jenkins merkte Van de Pas dat hij in het toernooi groeit. "Ik ben echt een vechter en weet hoe ik het af moet maken. De druk was hoog, maar ik bleef koel. Ik word beter en beter. Stap voor stap kom ik dichter bij waar ik wil zijn."

Vorig jaar rekende Anderson in de finale af met Lewis: 7-5. Dit jaar is hij achter topfavoriet Michael van Gerwen als tweede geplaatst.

Van de Pas, de nummer vijftien van de plaatsingslijst, reikte in zowel 2015 als 2016 tot de derde ronde. Vorig jaar ging hij in Alexandra Palace voor een plaats in de kwartfinales met 4-0 onderuit tegen Michael Smith.