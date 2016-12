Coach van Russische klokkenluider Stepanova tien jaar geschorst

Een van hen was Yuliya Stepanova, de 800 meterloopster die bekend is geworden als de klokkenluider van het omvangrijke dopingschandaal in Rusland. Het internationaal sporttribunaal CAS sprak het vonnis uit over Mochnev, wiens schorsing per direct ingaat.

De internationale atletiekunie IAAF legde de beoordeling van de dopingzaak van Mochnev neer bij het CAS, omdat de Russische atletiekfederatie vanwege het falende antidopingbeleid is geschorst. Het CAS beschikte over bewijsmateriaal uit in het geheim opgenomen gesprekken.

Stepanova was een van de atletes die door Mochnev werd aangezet tot het gebruik van doping. Ze werd in 2013 betrapt en voor twee jaar geschorst.

Twee jaar geleden onthulde ze in een Duitse tv-documentaire het systematische gebruik van doping in Rusland.

Hackers

Sindsdien is het leven van Stepanova drastisch veranderd. De atlete, die afgelopen zomer mocht meedoen aan de EK in Amsterdam, moest na haar onthulling samen met haar man Vitali Stepanov min of meer onderduiken in de Verenigde Staten.

Ze raakte in paniek toen Russische hackers een account van het mondiale antidopingbureau WADA wisten te openen en probeerden haar verblijfplaats te achterhalen.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakte onlangs bekend Stepanova en haar man financieel te ondersteunen. Stepanov, een voormalig controleur van het Russische antidopingagentschap, krijgt zelfs een functie als adviseur bij het IOC. Stepanova ontvangt een beurs zodat ze haar carrière kan voortzetten.