Van de Pas tegen titelverdediger Anderson in achtste finale WK darts

Tweevoudig wereldkampioen Anderson was in zijn tweede partij in Alexandra Palace in een vloek en een zucht klaar met de ongeplaatste Engelsman Andrew Gilding: 4-0.

Anderson, goed voor een gemiddelde van 102,6 met drie pijlen, gaf zijn tegenstander amper de kans om op een dubbel te mikken. De Schot gunde Gilding maar vier legs; in elke set één.

De 23-jarige Van de Pas nam in de middagsessie in Londen een 3-1 voorsprong in sets tegen de dertig jaar oudere Jenkins, maar de ervaren Engelsman, halve finalist op het WK in 2011, kwam met sterk spel terug tot 3-3.

In de enerverende beslissende set lag het initiatief lang bij Jenkins, die op een 2-3 voorsprong in legs een matchdart miste op dubbel 20. Van de Pas profiteerde en op 4-3 in legs was zijn derde matchdart wel raak.

De Brabander strandde tijdens de afgelopen twee edities van het WK steeds in de achtste finales.

Van Gerwen

De Engelsman Darren Webster stond in de tweede ronde geen set af tegen Simon Whitlock: 4-0. De Australiër, in 2010 nog verliezend finalist op het WK, gooide met een gemiddelde van 99,5 niet eens zo slecht, maar zijn dubbelpercentage (25) deed hem de das om.

De 48-jarige Webster, bijgenaamd 'The Demolition Man', treft in de achtste finales mogelijk Michael van Gerwen. De topfavoriet neemt het dinsdag in de tweede ronde op tegen de Spanjaard Cristo Reyes en treft bij winst twee dagen later Webster.

Raymond van Barneveld speelt zijn tweede ronde-partij ook aanstaande dinsdag. Jelle Klaasen, de vierde Nederlander die de eerste schifting overleefde, komt woensdag in actie.

King

Ian White bereikte als eerste darter de laatste zestien door een vrij simpele zege op Jonny Clayton uit Wales. De als veertiende geplaatste Engelsman had genoeg aan een gemiddelde van bijna 93 per drie pijlen, omdat Clayton teleurstelde met een gemiddelde van 86.

De 50-jarige Engelsman Mervyn King, in 2009 halve finalist bij het WK, was na een thriller niet opgewassen tegen zijn als elfde ingeschaalde landgenoot Michael Smith: 4-3.

King kwam van een 3-1 achterstand in sets terug tot 3-3, maar in de zesde leg van de zevende en beslissende zet moest hij toch zijn meerdere erkennen in de 24 jaar jongere Smith.

Tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis bereikte in de laatste WK-partij voor de kerst met speels gemak de achtste finales. De als vijfde geplaatste Engelsman gunde zijn landgenoot Joe Cullen geen set (4-0) en speelt in de derde ronde mogelijk tegen Van Barneveld.