Van der Voort overweegt te stoppen met darts door rugblessure

Mede door de kwetsuur ging Van der Voort donderdagavond al in de eerste ronde van het WK darts in Londen onderuit. Hij verloor verrassend met 3-1 van de Duitser Max Hopp.

Na zijn partij tegen Hopp liet Van der Voort weten dat hij wellicht zijn laatste wereldkampioenschap heeft gespeeld.

"Ik weet het even niet en moet het even goed laten bezinken. Maar zoals het er nu voorstaat, was dit mijn laatste WK. Als dit niet verbetert, heb ik er ook geen zin meer in", zei hij voor de camera van RTL 7.

"Ik heb er alles aan gedaan om hier enigszins fatsoenlijk aan de start te verschijnen, maar deze wedstrijd duurde gewoon te lang voor mij. Het deed zoveel zeer, dat kan nooit goed zijn. Het ging niet."

Van der Voort beleefde met zijn nederlaag een negatieve primeur. In zijn negen eerdere deelnames aan het WK van de profbond PDC verloor hij nog nooit in de eerste ronde. In 2011 en 2015 bereikte hij de kwartfinales.

2001

Van der Voort maakte in 2001 zijn professionele debuut voor bond BDO, waarvoor hij tot 2007 gooide. In dat jaar stapte hij over naar de PDC.

De laatse tijd deed hij door zijn rugkwetsuur al minder mee aan toernooien. "Er verandert maar niets. Ik doe er alles aan om het beter te krijgen, maar het lukt niet", aldus de Nederlander.

Opgeven in zijn partij tegen Hopp was geen optie. "Het leek nergens op, maar wat moet je? Het is een WK. Het is me niet gelukt om fatsoenlijk aan de oche te staan."

Vier Nederlanders

De uitschakeling van Van der Voort op het WK betekende dat vier Nederlanders de eerste ronde hebben overleefd.

Michael van Gerwen, Jelle Klaasen, Raymond van Barneveld en Benito van de Pas komen in Alexandra Palace vanaf vrijdag in actie voor een plek in de derde ronde.