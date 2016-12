Sportvrouw van het Jaar Wevers (25) denkt al aan Spelen 2020

"Ik weet nu nog niet hoe mijn traject de komende jaren eruit gaat zien, maar ik zou het een eer vinden om nog een keer de Spelen te halen en, wie weet, mijn titel te prolongeren. Er staat geen kruis door Tokio", aldus de 25-jarige Wevers voor de camera van NUsport.

Voor 2017 kijkt de sportvrouw uit Twente al naar het EK en WK, al verwacht ze bij de Europese titelstrijd in Boekarest nog niet op het niveau te zijn van de Spelen in Rio de Janeiro, waar ze goud pakte.

"In januari zet ik mijn oogkleppen weer op en gaat de focus helemaal op het turnen. Maar de EK is al in april en dus weet ik niet of ik daar al in mijn beste shape ben. Misschien dat dat pas bij de WK in oktober zo is."

Wevers

De balkspecialiste was niet de enige van de familie die woensdag bij het NOC*NSF Sportgala in de RAI in Amsterdam in de prijzen viel. Haar vader Vincent Wevers, die ook haar zusje Lieke naar Rio leidde, werd verkozen tot Coach van het jaar.

"Dat mijn vader ook in de prijzen is gevallen, betekent heel veel voor me", vertelt Wevers. "De band is close en het is een stukje erkenning voor Vincent."

Wevers zelf werd vooraf al bestempeld als favoriet voor de Jaap Eden, maar ze rekende zich nog niet rijk. "Ik hoorde wel positieve geluiden en hoopte er echt op. Maar verwacht is een groot woord. Ik vind het trouwens een extra tintje geven dat dit in een olympisch jaar is gebeurd. Dan is er veel concurrentie. Fantastisch dat ik het dan geworden ben."