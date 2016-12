Verstappen en Wevers verkozen tot Sporters van het Jaar

De 19-jarige Verstappen, die vanwege vakantie niet aanwezig was bij de uitreiking, ontving de Jaap Eden Award vanwege de grote indruk die hij maakte tijdens zijn tweede seizoen in de Formule 1.

Hij promoveerde na vier races van Toro Rosso naar Red Bull Racing, won in Spanje als eerste Nederlander ooit een Grand Prix en eindigde in totaal bij zeven races op het podium.

De jonge Limburger liet bij de verkiezing van Sportman van het Jaar zeiler Dorian van Rijsselberghe, openwaterzwemmer Ferry Weertman, wielrenner Tom Dumoulin en schaatser Sven Kramer achter zich. Vorig jaar ging de titel naar shorttracker Sjinkie Knegt.

Turnster Wevers (25) schreef bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro historie door als eerste Nederlandse ooit individueel goud te pakken. Ze was in de balkfinale verrassend de beste met een score van 15,466.

Bij de verkiezing troefde ze zeilster Marit Bouwmeester, wegwielrenster Anna van der Breggen, baanwielrenster Elis Ligtlee, openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal en atlete Dafne Schippers af. Schippers ontving de award vorig jaar.

Head en Paulis

Eerder op de avond ontvingen roeisters Maaike Head en Ilse Paulis de prijs voor Sportploeg van het Jaar. Turncoach Vincent Wevers werd verkozen tot Coach van het Jaar.

Head en Paulis, die op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro goud pakten in de lichte dubbeltwee, kregen in Amsterdam de voorkeur boven beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen en het vrouwenhandbalteam.

Wevers is de vader en coach van Sportvrouw van het Jaar Sanne Wevers. Hij hield Giovanni Guidetti (volleybal) en Marcel Wouda (openwaterzwemmen) achter zich.

Turnster Eythora Thorsdottir werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Zwemster Liesette Bruinsma werd uit veertien genomineerden gekozen tot Paralympisch sporter van het Jaar.

Vakjury

Een vakjury onder leiding van voorzitter Jeroen Bijl (manager topsport NOC*NSF) bepaalde de nominaties voor het Sportgala. Op de avond zelf konden sporters hun stemmen uitbrengen, die voor 50 procent meetelden. De andere 50 procent kwam voor de rekening van de juryleden.

De jury bestond verder uit oud-zwemmer Pieter van den Hoogenband, voormalig rolstoeltennister Esther Vergeer, oud-schaatsster Marianne Timmer, voormalig technisch directeur van NOC*NSF Charles van Commenée, voetbaltrainer Guus Hiddink en sportjournalisten Hans Klippus en Ewoud van Winsen.