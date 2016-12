Dumoulin ziet Van Rijsselberghe of Weertman als Sportman van het Jaar

"Weertman en Van Rijsselberghe waren op de Spelen in Rio echt de beste in hun sport", zei Dumoulin kort voor het begin van het NOC*NSF Sportgala in Amsterdam voor de camera van NUsport.

De 26-jarige Limburger, die olympisch zilver pakte op de tijdrit en de koninginnenrit in de Tour de France won, was zelf ook genomineerd voor de Jaap Eden. Verstappen en Sven Kramer completeerden het vijftal sportmannen dat kansmaakt in de RAI in Amsterdam.

Ondanks zijn voorkeur voor Weertman en Van Rijsselberghe begrijpt Dumoulin de keuze voor Verstappen. "Het is een populariteitsverkiezing en ik denk dat Max het meeste teweeg heeft gebracht in Nederland. Maar hij was niet de beste in zijn sport, al lag dat misschien ook aan zijn auto."

"Ferry en Dorian waren dus wel de beste. Kramer ook af en toe en ik ook. Maar zeker niet het hele jaar door. Ik zie mezelf daarom niet als favoriet", zei hij vooraf.

Weertman

Ook Weertman zag zichzelf niet als de grootste kanshebber. "Ik vind het al een hele eer dat ik genomineerd ben", zei de openwaterzwemmer, die olympisch goud pakte op de tien kilometer. Hij vond dat Van Rijsselberghe de onderscheiding het meest verdient.

"Het is indrukwekkend dat hij voor de tweede keer olympisch kampioen geworden is. Na vier jaar weer de beste zijn op de Spelen, dat vind ik heel knap."

Bij de vrouwen ging de prijs voor Sporter van het Jaar naar turnster Sanne Wevers. Maaike Head en Ilse Paulis werden uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar en Vincent Wevers was Coach van het Jaar.