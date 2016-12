Oud-bondscoach Australië nieuwe assistent Nederlandse hockeyers

Voormalig assistent Alexander Cox neemt Jong Oranje onder zijn hoede en vervangt Eric Verboom, zo laat de hockeybond KHNB woensdag weten.

Reid, die als speler tot 130 interlands voor Australië kwam, was tussen 2014 en 2016 bondscoach van de hockeyers van zijn geboorteland.

Taco van den Honert blijft wel aan als assistent van de Caldas, die ondanks de teleurstellende vierde plaats van zijn ploeg in Rio de Janeiro aan mocht blijven als bondscoach.

Stockmann

Caldas maakte woensdag zijn spelersgroep bekend voor een trainingsstage van 12 tot en met 31 januari 2017 in Kaapstad. De Argentijnse trainer selecteerde dertig hockeyers.

Caldas liet in november al weten (voorlopig) geen beroep te doen op routiniers Jeroen Hertzberger en Robert van der Horst. Ook keeper Jaap Stockmann zit niet bij de groep. De 140-voudig international heeft aangegeven alleen nog onder bepaalde voorwaarden beschikbaar te zijn. Daar wil Caldas niet aan voldoen.

"Met deze groep starten we de weg naar de Spelen van Tokio in 2020'', aldus Caldas, die Seve van Ass, Sander Baart, Billy Bakker en Sander de Wijn in januari moet missen. Het viertal doet mee aan de lucratieve Hockey India League (HIL) en is pas vanaf februari weer beschikbaar voor Oranje.

"Omdat we gedurende die weg naar Tokio belangrijke toernooien zullen spelen, vind ik het belangrijk een brede groep te selecteren. Bovendien houden we zo de interne concurrentie groot.''

In 2017 spelen de Nederlandse hockeymannen twee grote toernooien. Van 15 tot en met 25 juni vindt in Londen de Hockey World League Semi Final plaats, belangrijk met het oog op kwalificatie voor het WK van 2018 in India. Van 18 tot en met 27 augustus is het EK in Amsterdam.