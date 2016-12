Verstappen en Bouwmeester gaan voor primeur op Sportgala

Verstappen is net als windsurfer Dorian van Rijsselberghe, openwaterzwemmer Ferry Weertman, wielrenner Tom Dumoulin en schaatser Sven Kramer genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar.

De prijs, die in 1959 voor het eerst werd uitgereikt, ging al wel zeventien keer naar een langebaanschaatser, zestien keer naar een wielrenner, vijf keer naar een zwemmer en één keer naar een windsurfer (Stephan van den Berg in 1984).

Autosport kan de veertiende tak van sport worden met een Sportman van het Jaar. Vorig jaar werd Sjinkie Knegt de eerste shorttracker die de eretitel won.

Kramer, die net als Verstappen niet aanwezig zal zijn bij het Sportgala in de RAI in Amsterdam, is de enige van de vijf genomineerden die de prijs al een keer won. De 30-jarige Fries werd in 2007 verkozen tot Sportman van het Jaar.

Sportvrouw

Bij de vrouwen zijn er zes kanshebbers voor de titel Sportvrouw van het Jaar: Bouwmeester, wegwielrenster Anna van der Breggen, baanwielrenster Elis Ligtlee, openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal en turnster Sanne Wevers verdienden automatisch een nominatie omdat ze olympisch kampioen werden.

Ook atlete Dafne Schippers, die vorig jaar werd uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar, is genomineerd.

Bij een zege van Bouwmeester wordt zeilen de dertiende tak van sport met een Sportvrouw van het Jaar. Wielrennen is 'recordhouder' met veertien overwinningen. Twaalf keer ging de eretitel naar een zwemster en Wevers kan na Ans van Gerwen in 1972 en Verona van de Leur in 2002 de derde turnster worden die de prijs wint.

Het Sportgala begint om 20.30 uur in de Amsterdamse RAI. Tijdens het gala worden ook de prijzen voor de sportploeg, de coach, de paralympisch sporter en het talent van het jaar uitgereikt.