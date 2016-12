Van Barneveld verbaasde zich bij het ingooien al over Green

"Ik verbaasde me bij het ingooien al over Robbie", zei Van Barneveld na afloop van de partij voor de camera van RTL7.

"Hij gooide een paar pijlen, ging toen weer zitten. Toen weer een paar pijlen en weer even zitten... Dat leek mij nou niet de beste manier van voorbereiden. Ik was verrast dat hij niet echt scherp was."

Van Barneveld zegevierde met 3-0 en stond slechts twee legs af. Desondanks is er volgens de vijfvoudig wereldkampioen nog genoeg ruimte voor verbetering.

"Ik wil beter gaan gooien, maar gooi liever wat minder terwijl ik uiteindelijk wél win. Ik ben hier in Londen om te winnen, en niet om in de eerste ronde naar huis gegooid te worden."

Volgende week dinsdag vervolgt 'Barney' de titelstrijd tegen de Engelsman Alan Norris, die zich zondag al voor de tweede ronde had geplaatst door de Griek John Michael opzij te zetten (3-2).

Kist

Christian Kist slaagde er dinsdag niet in om zich onder de laatste 32 te scharen. De Overijsselaar was niet opgewassen tegen Brendan Dolan en baalde zichtbaar van de 3-1 nederlaag.

"Dit komt heel hard aan. Ik ben zwaar teleurgesteld in mezelf. Ik zat steeds te ver onder de triple 20 en ook de triple 19 liep niet."

Kist verloor de eerste set met liefst 3-0, maar herstelde zich vervolgens goed door in het tweede bedrijf geen leg af te staan aan de Noord-Ier.

"Die break deed me goed, maar dat Brendan dat in de derde set opnieuw deed, kwam me wat minder uit. Het vertrouwen was er wel en ik pepte mezelf de hele avond wel op, mede dankzij de steun van de supporters, maar het wilde vanavond gewoon niet vallen."