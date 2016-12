Van Barneveld simpel naar tweede ronde, Kist uitgeschakeld op WK darts

Oud-wereldkampioen Van Barneveld ontdeed zich in Alexandra Palace met speels gemak van zijn zwakke opponent Robbie Green. Hij rekende simpel af met de Engelsman: 3-0.

De Haagse nummer twaalf van de plaatsingslijst speelde solide en hoefde niet diep te gaan tegen Green. De ervaren Van Barneveld miste geen enkele pijl op een dubbel in de eerste set, die hij met 3-1 won.

Ook in het vervolg kwam de kampioen van 2007 niet meer in de problemen. "Ik was wel wat verrast dat Robbie niet scherp was", reageerde Van Barneveld voor de camera van RTL7.

Hoewel hij niet tevreden was over zijn eigen spel, overheerste de tevredenheid bij de ervaren Hagenaar (49). "Natuurlijk ben ik blij, je gooit liever iets minder en dat je toch wint. Uiteindelijk is winnen het belangrijkst, daar ben je hier voor. Je bent niet in Londen om goed te gooien en na de eerste ronde weer naar huis te gaan."

Volgende week dinsdag vervolgt 'Barney' de titelstrijd tegen Alan Norris, die zich zondag al voor de tweede ronde had geplaatst door de Griek John Michael opzij te zetten (3-2).

Kist

Kist moest buigen voor Brendan Dolan. De Tukker moest zich na vier sets gewonnen geven. Hij kon het zijn Noord-Ierse opponent nauwelijks moeilijk maken in 'Ally Pally': 3-1.

Kist moest de eerste set al met duidelijke cijfers aan Dolan laten (3-0). De darter uit Vroomshoop wist zich vervolgens nog wel te herpakken door de tweede set met 3-0 naar zich toe te trekken, maar daarna had hij weinig meer in te brengen.

Dolan trok ook de derde en vierde set overtuigend naar zich toe door nog maar één leg weg te geven en plaatste zich zo voor de tweede ronde, waarin hij het opneemt tegen een andere Nederlander: Jelle Klaasen of Jeffrey de Graaf.

De als zeventiende geplaatste Australiër Simon Whitlock schakelde Dragutin Horvat met groots machtsvertoon uit: 3-0. Die Duitser had eerder op de avond in de voorrondes nog gewonnen van de Rus Boris Koltsov​ (2-1).