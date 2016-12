Van Barneveld moet tien jaar na wereldtitel naar zijn lichaam luisteren

Tien jaar geleden won Van Barneveld zijn eerste wereldtitel bij de PDC. Dinsdagavond komt de 49-jarige Hagenees in de eerste ronde op het WK in actie tegen Robbie Green.

In 2006 stapte Van Barneveld over van dartsbond BDO naar de PDC. In zijn eerste WK-finale versloeg hij direct zijn grote rivaal Phil Taylor door in de allesbeslissende leg de wedstrijd te winnen.

"Het is ongelofelijk dat het al weer tien jaar geleden is", vertelt Van Barneveld tegen The Mirror. "Het is raar om terug te kijken naar mezelf in 2007, met een gewicht van 135 kilo, toen ik het beste darts van mijn leven speelde."

"Op dit soort dagen verlang ik naar de tijd dat ik een tweede Big Mac en friet kon nemen als ik dat wilde. Nu moet ik voorzichtig zijn met eten en kan ik slechts één milkshake per dag drinken. Het is erg deprimerend, maar je moet naar je lichaam luisteren."

Beatles

Na zijn wereldtitel bereikte 'Barneys' populariteit op een hoogtepunt in Nederland. "Het was een geweldige tijd. Toen ik terugkeerde naar Amsterdam stonden er tweehonderd fotografen op me te wachten. Het was alsof de Beatles waren geland op Schiphol, het hele land werd gek."

De overwinning op Taylor in 2007 bleek de eerste en voorlopig laatste wereldtitel van Van Barneveld. Vorig jaar zorgde hij voor een stunt door Van Gerwen uit te schakelen in de derde ronde, maar twee rondes later kwam ook zijn toernooi ten einde.

Halve finale

"Ik haalde de halve finale, dat was echt fenomenaal. Adrian Lewis was echter te sterk voor mij. Wanneer je elke dag een lastige wedstrijd speelt, dan wordt het op een gegeven moment te veel. Ik word ouder en mijn diabetes maakt mijn ogen slechter. Ik was toen niet meer fit en energiek genoeg om er nog vol voor te gaan."

In de eerste ronde op het WK treft Van Barneveld dinsdagavond Robbie Green. "Ik wil niet verliezen in de eerste ronde, omdat je dan een verschrikkelijke kerst gaat hebben."

Bij een overwinning treft Van Barneveld in de tweede ronde Alan Norris. Daarna wacht mogelijk Adrian Lewis. Ook favorieten Phil Taylor en Michael van Gerwen zitten in dezelfde helft van het speelschema, waardoor de weg naar een mogelijke eindstrijd lastig is voor Van Barneveld.

"Ik speel erg goed. Ik heb het nog steeds in me en ik geloof in mezelf. De route naar de finale is zeker lastig, maar er kunnen altijd wonderen gebeuren. Maar voor nu kijk ik niet verder dan de eerste ronde."

De wedstrijd tussen Van Barneveld en Green begint dinsdag om 21.45 uur. Christian Kist speelt kort daarvoor tegen Brendan Dolan.